Mối tình 'chị ơi, anh yêu em' của thủ môn Quan Văn Chuẩn

Chuyện tình "chị ơi, anh yêu em" của cầu thủ Quan Văn Chuẩn (sinh năm 2001) và Nguyễn Vũ Dương Hà (sinh năm 1998) từng nhận được nhiều sự quan tâm. Đến nay, cả hai gặt "quả ngọt" tình yêu khi tuyên bố sắp về chung một nhà. Văn Chuẩn công bố ảnh cưới vào ngày 22/10, cũng là ngày sinh nhật của Dương Hà. "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu", nam cầu thủ viết kèm biểu tượng trái tim. Bên dưới, bạn bè và đồng nghiệp chúc mừng cặp đôi. "Quá đẹp, hết nước chấm. Vấn đề là thiệp mời đâu?", một người bạn của Văn Chuẩn bình luận. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.