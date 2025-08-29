Món ăn khoái khẩu khiến người đàn ông nguy kịch

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn thủ lợn luộc chưa chín kỹ. Các bác sĩ xác định ông nhiễm liên cầu lợn thể nặng.

Người đàn ông có biểu hiện mệt mỏi và được đưa đi cấp cứu sau khi ăn thủ lợn luộc chưa chín kỹ. Ảnh: Shutterstock.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận người bệnh T.V.H. (44 tuổi, trú tại xã Bảo Đài, Bắc Ninh) trong tình trạng nguy kịch, sốt cao liên tục, lơ mơ và tím tái toàn thân.

Trước đó, ông H. được đưa đến Trung tâm Y tế Lục Nam trong tình trạng mệt mỏi, tức ngực, sốt cao sau khi ăn món thủ lợn luộc chưa chín kỹ. Dù đã được điều trị hạ sốt và truyền dịch, sức khỏe người bệnh xấu đi nhanh chóng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để tiếp tục điều trị.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có biểu sốc, huyết áp tụt sâu. Ê-kíp lập tức tiến hành hồi sức tích cực, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch và nhanh chóng chuyển người bệnh vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông H. nhiễm liên cầu lợn, có biến chứng viêm màng não mủ. Chẩn đoán xác định người bệnh sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn, viêm màng não mủ trên nền tăng huyết áp. Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh theo phác đồ Bộ Y tế kết hợp chăm sóc tích cực.

Sau 9 ngày, người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, hết sốt, chỉ số huyết học ổn định, cấy máu âm tính. Dự kiến vài ngày tới ông H. được xuất viện, tiếp tục dùng kháng sinh đủ liệu trình tại địa phương.

Bác sĩ chuyên khoa I Thái Văn Tiệp, Phó khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, cho biết đây là ca điển hình của nhiễm liên cầu lợn thể nặng với cả hai biểu hiện: nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não mủ. Nếu chậm trễ, nguy cơ không qua khỏi rất cao.

Bệnh liên cầu lợn ở người do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, được xếp vào nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Mầm bệnh thường cư trú ở đường hô hấp trên, đường tiêu hóa và đường sinh dục của lợn, đồng thời có thể tồn tại trong phân, nước và môi trường chuồng trại.

Người có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với lợn mang mầm bệnh hoặc sản phẩm từ lợn bị bệnh, đặc biệt khi có vết thương hở. Việc ăn thịt hoặc nội tạng lợn chưa nấu chín, nhất là tiết canh - con đường lây nhiễm phổ biến.

PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh thường khởi phát đột ngột với sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, ù tai, cứng gáy và rối loạn tri giác. Một số bệnh nhân xuất hiện tiêu chảy, rét run hoặc xuất huyết dưới da trước khi bộc lộ các dấu hiệu viêm màng não.

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển rất nhanh, gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và không qua khỏi.

“May mắn là bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời và điều trị đúng phác đồ nên đã qua cơn nguy kịch”, bác sĩ chuyên khoa I Thái Văn Tiệp, Phó khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiệp khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn, thủ lợn luộc... hoặc các sản phẩm từ lợn chưa nấu chín, luôn tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi. Khi có triệu chứng sốt cao kéo dài, kèm mệt mỏi, đau đầu, tím tái hoặc rối loạn ý thức, cần đến ngay cơ sở y tế thay vì tự mua thuốc về dùng.