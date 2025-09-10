Món khoái khẩu của nhiều người nhưng chứa đầy ký sinh trùng

Các món hải sản tươi sống ngày càng phổ biến nhưng các tổ chức y tế cảnh báo đi cùng với đó là nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, giun sán rất cao.

Các món cá sống, gỏi cá chế biến không đảm bảo tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Ảnh: Freepik.

Cá và hải sản từ lâu được xem là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng đi kèm theo đó là nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Theo Tổ chức An toàn thực phẩm Australia, mức độ nguy hiểm phụ thuộc nhiều vào cách chúng ta chế biến.

Hải sản được đông lạnh hoặc nấu chín đến 63 độ C thường an toàn. Nhưng khi ăn sống, tái hoặc hun khói lạnh, nguy cơ phơi nhiễm tăng rõ rệt. Thực tế, số ca bệnh do ký sinh trùng gây ra đang gia tăng trên toàn cầu.

Trong số các ký sinh trùng, giun Anisakis được coi là đáng lo ngại nhất. Ấu trùng của chúng có thể xâm nhập đường tiêu hóa, gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy hoặc khởi phát phản ứng dị ứng như ngứa lưỡi, nổi mẩn, thậm chí sốc phản vệ. Điều này trở nên đáng báo động khi thói quen ăn sushi, sashimi, cá muối hay cá hồi hun khói lạnh ngày càng phổ biến, tạo cơ hội cho ấu trùng tồn tại và lây sang người. Một số loài cá dễ thường nhiễm ký sinh trùng là cá trích, cá thu, cá tuyết, cá bơn non...

Để giảm rủi ro, điều quan trọng là lựa chọn hải sản từ nguồn uy tín, chế biến hợp vệ sinh và đảm bảo nhiệt độ thích hợp khi nấu. Nếu muốn ăn sống hoặc chế biến món như sushi, sashimi, cá muối hay cá hun khói lạnh, bạn nên mua từ nguồn uy tín, đông lạnh chuẩn nhiệt độ.

Việc nấu chín cũng cần đạt chuẩn. Phần dày nhất của cá phải đạt 63 độ C trong 15 giây hoặc 60 độ C trong một phút để diệt ký sinh trùng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng dù nhiệt độ cao có thể tiêu diệt ký sinh trùng, các chất gây dị ứng do chúng tạo ra vẫn có thể tồn tại.

Nhiễm chéo cũng là mối nguy thường gặp. Sau khi xử lý hải sản sống, hãy rửa sạch tay, dao, thớt và các dụng cụ bằng chất tẩy rửa trước khi dùng lại. Những người có hệ miễn dịch kém như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hay người có hệ miễn dịch yếu càng cần thận trọng.

Với những người tự đi câu để ăn, cần moi ruột cá ngay khi vừa bắt được, đặc biệt với các loài có nguy cơ cao. Nếu để lâu, ký sinh trùng có thể di chuyển từ ruột sang phần thịt, làm tăng nguy cơ lây bệnh. Những con cá có thịt nhão hoặc giống thạch nên được loại bỏ vì có thể là dấu hiệu nhiễm ký sinh trùng.

Ngoài ra, mọi người không nên tin vào các “mẹo dân gian” như ngâm giấm, vắt chanh hay ướp muối, bởi nhiều loài ký sinh trùng vẫn sống sót trong môi trường axit hoặc ở nồng độ muối dưới 10%. Biện pháp an toàn nhất là bảo quản đông lạnh đúng cách, nấu chín kỹ và đảm bảo vệ sinh khi chế biến hải sản.