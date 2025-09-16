Món khoái khẩu khiến người phụ nữ có ổ sán trong gan

Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau tức hạ sườn phải, buồn nôn, kết quả siêu âm cho thấy ổ áp xe kích thước gần 7 cm.

Sức khỏe người bệnh đã ổn định sau thời gian điều trị. Ảnh: Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và điều trị thành công một ca áp xe gan do nhiễm sán lá gan lớn. Bệnh nhân là bà N.T.L. (60 tuổi) sống tại thôn Đông Trung, đặc khu Vân Đồn.

Trước khi nhập viện, bà L. có biểu hiện sốt rét từng cơn, nhiệt độ cao nhất lên tới 39 độ C, kèm theo đau tức vùng hạ sườn phải. Dù đã tự dùng thuốc tại nhà, tình trạng không cải thiện, các cơn đau bụng ngày càng tăng, kèm sốt và buồn nôn.

Tại bệnh viện, kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy bạch cầu ái toan tăng cao, huyết thanh Fasciola spp. dương tính. Siêu âm khiến các bác sĩ bất ngờ khi phát hiện bệnh nhân có ổ áp xe ở gan phải, kích thước 54,5 x 67,8 mm.

Sau một tuần điều trị, bệnh nhân hết sốt, giảm đau bụng, sức khỏe ổn định và được xuất viện. Bà tiếp tục được theo dõi ngoại trú và hẹn tái khám sau 3 tháng để đánh giá hiệu quả điều trị.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sán lá gan lớn gây bệnh ở người chủ yếu do hai loài Fasciola hepatica và Fasciola gigantica. Ký chủ chính là động vật ăn cỏ (trâu, bò, cừu…), sán trưởng thành ký sinh tại đường mật, thải trứng qua phân ra môi trường.

Người là ký chủ ngẫu nhiên, nhiễm bệnh khi ăn rau thủy sinh sống (rau nhút, rau ngổ, rau cần, cải xoong…) hoặc uống nước chưa đun sôi có chứa nang trùng metacercaria. Theo ước tính, hiện có khoảng 2,4 triệu ca nhiễm sán lá gan lớn, với hơn 180 triệu người có nguy cơ mắc bệnh trên toàn cầu.

Lâm sàng chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn xâm nhập qua gan (2-4 tháng): Ấu trùng xuyên qua thành ruột non, phúc mạc rồi vào nhu mô gan. Triệu chứng thường gặp: đau hạ sườn phải hoặc thượng vị (âm ỉ hoặc dữ dội, lan ra sau lưng), sốt nhẹ hoặc sốt cao kéo dài, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, rối loạn tiêu hóa (đầy bụng, buồn nôn). Một số trường hợp có phát ban dạng mề đay, sẩn ngứa.

Giai đoạn ký sinh tại đường mật: Sán trưởng thành gây viêm đường mật, áp xe gan hoặc tắc mật. Một số ấu trùng có thể lạc chỗ, gây tổn thương ngoài gan (ruột, phổi, cơ thăn…).

Các chuyên gia khuyến cáo khi xuất hiện triệu chứng bất thường như đau bụng, sốt kéo dài, vàng da… người bệnh nên đến cơ sở y tế để thăm khám, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc tại nhà vì có thể khiến bệnh nặng hơn và khó kiểm soát.