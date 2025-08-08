Một bệnh nguy hiểm từ lợn đang gia tăng, Bộ Y tế phát cảnh báo

Bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn từ lợn gây ra, có thể diễn biến nặng, để lại biến chứng vĩnh viễn hoặc dẫn tới không qua khỏi nếu không phát hiện, điều trị sớm.

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế ghi nhận một số địa phương đã xuất hiện ca nhiễm liên cầu lợn ở người, trong đó số ca đang tăng tại Huế và Hưng Yên.

Bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn Streptococcus suis (S.suis) gây ra, có khả năng lây từ động vật sang người và có thể dẫn đến không qua khỏi. Người mắc thường diễn biến nặng, phải điều trị dài ngày, tốn kém chi phí và dễ để lại biến chứng vĩnh viễn.

Vi khuẩn S.suis xuất hiện ở nhiều quốc gia có hoạt động chăn nuôi lợn, với tỷ lệ mang mầm bệnh không triệu chứng trong đàn có thể lên tới 60-100%. Chúng cư trú chủ yếu ở đường hô hấp trên, đặc biệt là mũi, cũng như đường tiêu hóa và sinh dục của lợn.

Loại vi khuẩn này có nhiều type huyết thanh, trong đó type I thường gây bệnh lẻ tẻ ở lợn dưới 8 tuần tuổi, còn type II có thể tấn công nhiều lứa tuổi và phổ biến ở lợn thịt.

Ở lợn, type II gây các bệnh như viêm màng não, viêm nội tâm mạc, viêm phổi, bại huyết, viêm khớp, xuất huyết da, sảy thai và chết đột tử. Đây cũng là type gây bệnh chủ yếu ở người.

Bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn trong tình trạng hôn mê, toàn thân thâm tím vì xuất huyết. Ảnh: BVCC.

Trước diễn biến gia tăng ca bệnh, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát và phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm ở người. Các cơ sở y tế cần khai thác kỹ tiền sử tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị kịp thời, đồng thời báo cáo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xử lý ổ dịch.

Ngành y tế địa phương cũng phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trong giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là khi xuất hiện các bệnh thuận lợi cho liên cầu lợn bùng phát như dịch tai xanh. Người chăn nuôi, giết mổ và buôn bán lợn được khuyến cáo phải sử dụng các biện pháp bảo hộ như găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với lợn.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông phòng bệnh cần được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng tới từng hộ gia đình. Các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, phương tiện để giám sát và xử lý ổ dịch, đồng thời tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị. Việc báo cáo và khai báo dịch bệnh cần tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế.

Bộ Y tế khuyến cáo để phòng bệnh, người dân không làm thịt hoặc tiêu thụ lợn bệnh; không ăn tiết canh, thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu chín; chỉ mua thịt có kiểm dịch. Khi tiếp xúc, làm thịt hoặc chế biến thịt lợn cần mang găng tay, ủng, kính bảo hộ, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi làm việc.

Người có vết thương hở phải băng kín, khử trùng sau khi tiếp xúc. Dụng cụ chế biến cần rửa sạch ngay sau sử dụng. Chuồng trại phải được vệ sinh, thông thoáng, xử lý phân để diệt mầm bệnh; không vận chuyển lợn nhiễm bệnh sang vùng khác.

Người có triệu chứng sốt cao đột ngột kèm tiền sử tiếp xúc hoặc ăn thịt lợn không an toàn cần đến cơ sở y tế ngay để được khám và điều trị kịp thời.