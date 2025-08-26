Một bệnh tăng 221%, TP.HCM gấp rút mở rộng giường điều trị

Sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại TP.HCM với hơn 26.000 ca mắc. Ngành y tế kêu gọi mỗi gia đình trở thành “pháo đài không muỗi”.

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết được điều trị tại khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ngày 26/8, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya. Theo báo cáo dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM mới gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đã ghi nhận trên 26.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 221% so với cùng kỳ. Riêng trong tuần vừa qua có trên 2.000 ca mắc mới, trong đó 74% là ca nặng và 8% có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đánh giá đây là những con số đáng báo động, cho thấy dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, nhằm hạn chế ca chuyển nặng và không qua khỏi.

Theo chỉ đạo, các bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện nhi và đa khoa phải mở rộng số giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh. Song song, ngành y tế tổ chức tập huấn liên tục cho bác sĩ từ tuyến cơ sở đến tuyến trên về phác đồ chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết.

Công tác giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch được tăng cường, đồng thời các hoạt động truyền thông đa phương tiện cũng được đẩy mạnh để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động phòng dịch.

Ngoài sốt xuất huyết, ngành y tế cũng cảnh báo bệnh chikungunya (bệnh truyền nhiễm do muỗi Aedes aegypti gây ra), có đặc điểm tương tự sốt xuất huyết. Dù hiện TP.HCM chưa ghi nhận ca mắc, theo dữ liệu khoa học, bệnh này từng lưu hành tại Việt Nam. Do chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng ngừa tốt nhất vẫn là diệt muỗi, diệt lăng quăng và phòng tránh muỗi đốt.

Từ năm 2021, ngành y tế đã phối hợp UBND các cấp triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng và truyền thông phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, Zika. Từ năm 2024, hoạt động giám sát chikungunya cũng được lồng ghép. Các chiến dịch này đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt, góp phần kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng.

Trong chiến dịch năm nay, ngành y tế đề ra các nhiệm vụ cụ thể:

Trung tâm y tế, trạm y tế phường xã chủ động tham mưu UBND triển khai chiến dịch, ký cam kết với từng hộ gia đình trong việc diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Bệnh viện, phòng khám thực hiện nghiêm quy trình giám sát, xử lý ổ dịch, chuyển tuyến và điều trị kịp thời.

Rà soát, trang bị đầy đủ thuốc, hóa chất, máy móc, thiết bị phòng dịch. Chủ động phun hóa chất tại các ổ dịch nhỏ, xử lý triệt để muỗi và vật trung gian truyền bệnh.

Tăng cường phối hợp liên ngành, đặc biệt giữa quân y và dân y tại vùng sâu, vùng xa.

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Bác sĩ Chín kêu gọi mỗi gia đình dành thời gian kiểm tra, loại bỏ lăng quăng trong các vật dụng chứa nước, thu gom phế thải, súc rửa bể chứa, phối hợp với y tế địa phương trong việc phun hóa chất diệt muỗi. Người dân cũng được khuyến nghị duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh thêm nhiều bệnh truyền nhiễm khác.