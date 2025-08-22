Một biến chứng nguy hiểm của virus Herpes simplex

Viêm màng não do Herpes là một trong những biến chứng do virus Herpes simplex có thể gây nguy hiểm nếu không được điều trị và kiểm soát.

Virus Herpes simplex có thể gây biến chứng viêm màng não với các triệu chứng tương tự cúm. Ảnh: Science Photo Library.

Viêm màng não do Herpes là dạng viêm màng não do virus Herpes simplex gây ra. Đây là tình trạng viêm lớp màng bảo vệ bao quanh não và tủy sống. Nó gây ra các triệu chứng giống cúm, chẳng hạn đau đầu, sốt và cứng cổ.

Mặc dù viêm màng não do Herpes thường tự khỏi mà không cần điều trị y tế, đôi khi nó có thể dẫn đến bệnh nặng, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Nguyên nhân

Theo Verywell Health, viêm màng não do Herpes là bệnh viêm màng não do virus gây ra. Một người có thể bị bệnh nếu họ bị nhiễm virus Herpes, bao gồm:

Virus Herpes simplex 1 (HSV-1), chủ yếu gây ra bệnh mụn rộp

Virus Herpes simplex 2 (HSV-2), thường gây ra bệnh Herpes sinh dục

Virus Varicella-zoster (VZV), loại virus gây bệnh thủy đậu và bệnh zona

Virus Epstein-Barr (EBV), loại virus phổ biến gây ra bệnh bạch cầu đơn nhân và các bệnh khác

Các loại virus gây viêm màng não do Herpes xâm nhập vào cơ thể qua da, tại đó chúng có thể di chuyển qua hệ thần kinh trung ương (CNS) và có khả năng gây ra vấn đề ở nhiều bộ phận khác của cơ thể, như các mô xung quanh CNS.

Một khi virus Herpes đã xâm nhập vào cơ thể, người bệnh có thể bị viêm màng não bất cứ lúc nào. Lý do là virus tồn tại trong cơ thể suốt đời và trải qua các giai đoạn không hoạt động (không có triệu chứng) và bùng phát (khi có triệu chứng).

Triệu chứng

Các triệu chứng của viêm màng não do Herpes nhẹ tương tự cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng do virus khác. Các triệu chứng phổ biến nhất là đau đầu, sốt và cứng cổ. Các triệu chứng khác bao gồm:

Buồn nôn

Nôn mửa

Mất cảm giác thèm ăn

Mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng

Buồn ngủ

Sự cáu kỉnh

Độ nhạy với ánh sáng

Những người mắc bệnh ở mức độ nhẹ thường hồi phục trong vòng 7-10 ngày. Những người mắc bệnh ở mức độ trung bình đến nặng - đặc biệt là trẻ sơ sinh, người già và những người bị suy giảm miễn dịch - có thể cần được điều trị bằng thuốc và theo dõi tại bệnh viện.

Các trường hợp viêm màng não do Herpes nghiêm trọng hơn đôi khi có nguy cơ bị tổn thương não lâu dài, với các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, vấn đề về nhận thức, thay đổi thính giác, động kinh... Nếu không được điều trị, viêm màng não do Herpes có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Cứng cổ là một trong biến chứng phổ biến nhất của viêm màng não do Herpes. Ảnh: Shutterstock.

Viêm màng não do Herpes có lây không?

Theo Medical News Today, bản thân bệnh viêm màng não do Herpes không lây nhiễm, nhưng loại virus gây bệnh này thì có. Các loại virus gây viêm màng não do Herpes lây truyền qua tiếp xúc gần với người khác hoặc dịch cơ thể của họ, chẳng hạn nước bọt, nước tiểu, máu, dịch sinh dục hoặc sữa mẹ.

Ví dụ, một người bị nhiễm virus gây viêm màng não do Herpes có thể lây truyền cho người khác bằng cách:

Ho hoặc hắt hơi

Hôn hoặc chạm

Quan hệ tình dục không an toàn

Dùng chung đồ dùng cá nhân, như dao cạo râu hoặc bàn chải đánh răng

Tiếp xúc với bề mặt bị ô nhiễm

Nhiễm một trong những loại virus Herpes phổ biến không có nghĩa là bạn sẽ tự động bị biến chứng viêm màng não do Herpes. Các nghiên cứu trước đây cho thấy 36% phụ nữ và 13% nam giới nhiễm HSV-2 báo cáo bị viêm màng não do Herpes.

Cách phòng ngừa

Để giúp ngăn ngừa viêm màng não do Herpes, các chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện các biện pháp để tránh bị nhiễm virus herpes ngay từ đầu, bao gồm:

Rửa tay thường xuyên

Tránh hôn hoặc chạm vào người đang bị nhiễm virus Herpes

Quan hệ tình dục an toàn hơn

Giữ bề mặt sạch sẽ và khử trùng

Có sẵn vaccine để phòng ngừa một số loại virus gây viêm màng não do Herpes. Ví dụ, vaccine ngừa bệnh zona (Herpes zoster) (Shingrix) dành cho người lớn trên 50 tuổi và vaccine ngừa thủy đậu (Varicella) được khuyến cáo tiêm cho trẻ nhỏ có thể giúp bảo vệ chống lại virus varicella-zoster (VZV).