Một bộ phận phình to hay gầy sọp đều là nguy cơ bệnh tật

Một chiếc cổ to không chỉ là đặc điểm hình thể mà còn có thể là “tín hiệu cảnh báo sớm” cho hàng loạt bệnh lý tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Đau cổ kéo dài có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nguy hiểm. Ảnh: Freepik.

Đôi khi, một chiếc cổ “ngấn mỡ”, một khối u nhỏ hay cảm giác nuốt vướng lại tiết lộ vấn đề ở tim, tuyến giáp, hệ hô hấp hoặc chuyển hóa. Việc chú ý quan sát và nhận diện những dấu hiệu bất thường ở cổ có thể giúp phát hiện bệnh sớm, phòng ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm, theo The Telegraph.

Cổ to

Một chiếc cổ to phản ánh tình trạng mỡ thừa vùng thân trên. Khi lớp mỡ quanh cổ dày lên, nó thường đi kèm với mỡ nội tạng tăng cao, loại mỡ bao quanh tim, gan và các cơ quan trong ổ bụng, gây rối loạn chuyển hóa và làm tăng nguy cơ bệnh tim, đái tháo đường type 2 và đột quỵ.

Dữ liệu từ Nghiên cứu Tim mạch Framingham (Mỹ) cho thấy ngay cả khi chỉ số BMI và vòng eo bình thường, người có chu vi cổ lớn vẫn có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh này.

Bác sĩ Mike Dilkes, Trung tâm HealthHub (London, Anh) cho biết: “Ở nam giới, nếu chu vi cổ vượt 43 cm và ở nữ giới trên 40 cm, đó là dấu hiệu cần được chú ý, vì có thể phản ánh tình trạng mỡ thừa và rủi ro sức khỏe tim mạch tiềm ẩn”.

Cằm chảy xệ hoặc cổ ngấn mỡ

Một chiếc cổ đầy đặn, nhiều ngấn không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang gặp hội chứng ngưng thở khi ngủ. Lớp mỡ thừa quanh cổ và vùng hầu họng khiến đường thở bị thu hẹp, làm không khí khó lưu thông, nhất là khi nằm ngửa.

Khi cơ cổ mất trương lực và phần mô mềm chèn ép, người bệnh có thể ngừng thở trong vài giây đến hàng chục giây mỗi lần. Nếu kéo dài, tình trạng này gây mệt mỏi, đau đầu buổi sáng, giảm trí nhớ và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ, rối loạn tim mạch.

Cổ phình to hoặc xuất hiện khối ở phía trước, bên cổ

Khi vùng cổ sưng phồng hoặc nổi cục, đó có thể là dấu hiệu tuyến giáp phì đại (bướu cổ). Tuyến giáp nằm ngay dưới yết hầu, có nhiệm vụ sản xuất hormone điều hòa chuyển hóa. Nếu tuyến này hoạt động quá mức (cường giáp), người bệnh thường sụt cân nhanh dù ăn uống bình thường, hay hồi hộp, đổ mồ hôi nhiều, run tay, mất ngủ, dễ cáu gắt, mệt mỏi.

Bác sĩ Mike Dilkes cho biết: “Hạch sưng có thể là dấu hiệu của nhiễm khuẩn nặng vùng miệng hoặc họng, chẳng hạn như viêm amidan, và trong một số trường hợp hiếm hơn, đó cũng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư lưỡi".

Đau cổ kéo dài

Đau cổ là triệu chứng phổ biến do căng cơ, sai tư thế khi làm việc, sử dụng điện thoại hoặc ngủ không đúng tư thế. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài nhiều tuần, lan xuống vai hoặc cánh tay, kèm tê bì hay yếu cơ, người bệnh nên cảnh giác với các bệnh lý như thoát vị đĩa đệm cổ, chèn ép tủy sống hoặc viêm nhiễm vùng cột sống cổ.

Cổ sưng, cảm giác nuốt vướng

Tình trạng sưng cổ đi kèm khó nuốt có thể liên quan đến thiếu i-ốt, nguyên nhân từng gây ra “bệnh cổ Derbyshire” phổ biến tại Anh trong thế kỷ trước. Dù hiện nay hiếm gặp hơn nhờ chế độ ăn đa dạng, song thói quen ít dùng sữa, hải sản hoặc ăn chay nghiêm ngặt khiến thiếu i-ốt đang có xu hướng tăng. Thiếu i-ốt kéo dài khiến tuyến giáp phì đại, rối loạn hormone và ảnh hưởng phát triển trí tuệ của trẻ.

Hạch nổi ở hai bên cổ

Các hạch cổ sưng to thường xuất hiện khi cơ thể đang chống lại nhiễm trùng như cảm cúm, viêm họng hay viêm amidan. Hạch sưng kèm sốt, đau họng, mệt mỏi hoặc phát ban thường lành tính và sẽ giảm sau vài ngày.

Tuy nhiên, nếu hạch không xẹp sau 2-3 tuần, to dần lên hoặc cứng, không di động, bác sĩ khuyến cáo nên đi kiểm tra vì có thể liên quan đến lao hạch hoặc ung thư vùng miệng - họng, đặc biệt là ung thư lưỡi hoặc amidan.

Mạch máu cổ nổi rõ, phập phồng

Hiện tượng tĩnh mạch cổ nổi rõ và đập mạnh có thể là dấu hiệu tăng áp lực tĩnh mạch, thường gặp ở người mắc bệnh tim, gan, thận hoặc tăng áp phổi. Khi tim phải làm việc quá sức, máu không được bơm hiệu quả, gây ứ trệ và khiến tĩnh mạch cổ phồng lên.

Khối u đập theo nhịp mạch

Nếu bạn sờ thấy một cục nhỏ ở cổ, đập theo nhịp tim hoặc phồng lên theo từng nhịp mạch, đặc biệt chỉ xuất hiện ở một bên, hãy đến bệnh viện ngay. Đây có thể là phình động mạch cảnh hoặc u thể cảnh - khối u lành tính nằm gần mạch máu lớn ở cổ.

Dù hiếm gặp, nhưng các khối phình này có thể vỡ hoặc hình thành cục máu đông, gây tắc mạch và đột quỵ. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác như tổn thương mạch máu, chấn thương cổ hay dị dạng mạch (AVM) cũng có thể gây ra triệu chứng tương tự.