Một cô gái ở Hà Nội bị đánh giữa đường vì mâu thuẫn tình ái

  • Thứ hai, 8/9/2025 10:26 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Một cô gái ở Hà Nội bị nhóm đối tượng hành hung giữa đường xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để phục vụ điều tra.

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thị Minh Khuê (SN 2006, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Nguyễn Hồng Diệu Linh (SN 2003, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 31/8, chị D.A (SN 2006, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) trình báo Công an phường Kim Liên về việc bị nhóm đối tượng đánh trước số 44 Tam Khương.

‎Quá trình xác minh, cơ quan công an làm rõ vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Sau đó, D.A đã đăng tải một số bài viết về đời tư của Minh Khuê trên mạng xã hội.

Hai bên từng gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn, nhưng không có kết quả.

Tối 31/8, hai bên tiếp tục hẹn nhau ra trước 44 Tam Khương để nói chuyện. Tại đây, D. A bị nhóm của Khuê đánh.

‎Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Thanh Hà/Tiền Phong

