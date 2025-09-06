Một đại học bất ngờ 'mời gọi' tân sinh viên chuyển ngành

Những tân sinh viên đã trúng tuyển vào ba ngành của Đại học Công nghiệp Hà Nội có cơ hội chuyển sang chương trình đào tạo Vi mạch bán dẫn.

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: FBNT.

Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Vi mạch bán dẫn trình độ đại học chính quy năm 2025.

Cụ thể, trường tuyển 40 sinh viên. Đối tượng xét tuyển là những sinh viên đã trúng tuyển vào trường năm 2025, nhập học vào ba ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông. Đồng thời, các em phải có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Toán từ 6,25 điểm.

Sau khi tân sinh viên đăng ký xét tuyển, trường sẽ xét điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2025 từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Nếu không trúng tuyển chương trình Vi mạch bán dẫn, tân sinh viên tiếp tục học tập bình thường tại ngành mà các em đã trúng tuyển và nhập học ban đầu.

Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 5/9 đến ngày 20/9. Sinh viên nộp đăng ký theo mẫu cho cố vấn học tập tổng hợp để chuyển về Phòng Tổng hợp, trường Điện - Điện tử. Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo vào ngày 22/9.

Chương trình Vi mạch bán dẫn tại Đại học Công nghiệp Hà Nội được đào tạo trong 4 năm, hình thức đào tạo chính quy. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính kèm theo kết quả học tập chương trình đào tạo Vi mạch bán dẫn.

Năm 2025, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.990 sinh viên bằng 5 phương thức. Điểm chuẩn dao động từ 18 đến 26,27, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cao nhất.

Học phí năm học 2024-2025 của Đại học Công nghiệp Hà Nội trung bình là 24,6 triệu đồng. Mức thực tế phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký (500.000 đồng/tín chỉ).