Một đại học ở TP.HCM công khai thu nhập của lãnh đạo, giảng viên

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công khai bảng lương tháng 8 của từng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở Tân Nhựt. Ảnh: FBNT.

Theo đó, tổng thu nhập của mỗi cá nhân bao gồm lương, phụ cấp và các khoản thu nhập bổ sung, truy lĩnh nếu có.

Lương và phụ cấp của các thành viên ban giám hiệu và chủ tịch hội đồng trường dao động trong khoảng 19,9-28,8 triệu đồng/người/tháng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Cụ thể, phó hiệu trưởng phụ trách điều hành trường có mức thu nhập cao nhất trong ban giám hiệu, ở mức 28,8 triệu đồng. Hai phó hiệu trưởng còn lại nhận mức thu nhập lần lượt là 27,4 và 24,6 triệu đồng. Chủ tịch hội đồng trường có thu nhập 19,9 triệu đồng/tháng.

Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ, nhân viên và người lao động của trường, thu nhập dao động từ 2-34 triệu đồng/người/tháng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Phần lớn người lao động nhận mức lương phổ biến trong khoảng 10-12 triệu đồng/tháng. Những trường hợp thu nhập trên 30 triệu đồng do được truy lãnh, phụ cấp từ tháng trước.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập trên cơ sở Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM. Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND TP. HCM, chịu sự quản lý nghiệp vụ của Bộ GD&ĐT và quản lý chuyên môn của Bộ Y tế.

Các ngành đào tạo bao gồm Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Khúc xạ Nhãn khoa, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Dinh dưỡng, Y tế Công cộng.

Quy mô đào tạo sau đại học của trường gồm có 23 chuyên ngành chuyên khoa cấp I; 18 chuyên ngành chuyên khoa cấp II; 10 chuyên ngành bác sĩ nội trú; 11 chuyên ngành thạc sĩ; 4 chuyên ngành tiến sĩ.

Sau khi ông Nguyễn Thanh Hiệp, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nghỉ việc, trường đang khuyết chức danh hiệu trưởng. PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại hiện là Phó hiệu trưởng phụ trách quản lý, điều hành trường.