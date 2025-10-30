Một dịch bệnh tăng nhanh ở miền Nam, đã có 28 ca không qua khỏi

Viện Pasteur TP.HCM cảnh báo dịch sốt xuất huyết đang duy trì ở mức cao dù các địa phương đã triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống. Số ca mắc tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Sốt xuất huyết đang tăng nhanh ở phía Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Viện Pasteur TP.HCM vừa tổ chức hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết với sự tham gia của các tỉnh, thành phía Nam. PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, Viện phó Viện Pasteur TP.HCM, cho biết dù các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp như diệt lăng quăng, diệt muỗi, truyền thông cộng đồng, nhưng số ca mắc vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Thậm chí có khả năng lập đỉnh dịch lần thứ hai trong năm.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch tại cơ sở và đề xuất giải pháp ứng phó trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Viện Pasteur TP.HCM, tính đến tuần 41 (ngày 12/10), toàn khu vực phía Nam ghi nhận hơn 93.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 146,3% so với cùng kỳ năm 2024 (37.985 ca). Dịch đang ở mức đỉnh, tập trung nhiều tại các địa phương như TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ....

Tổng cộng khu vực đã ghi nhận 28 ca không qua khỏi, trong đó các tỉnh miền Đông chiếm 22 ca. Hiện virus Dengue type 2 vẫn chiếm ưu thế, song đã xuất hiện các ca nhiễm type 3, cho thấy nguy cơ dịch kéo dài và phức tạp hơn.

Mặc dù các địa phương đã xử lý gần như 100% ổ dịch, triển khai can thiệp diện rộng và tăng cường truyền thông qua loa đài, mạng xã hội, nhóm cộng đồng, tình hình dịch vẫn chưa giảm bền vững, nhất là tại khu vực miền Đông Nam Bộ.

Trước diễn biến này, Viện Pasteur TP.HCM đề nghị các tỉnh, thành tăng cường biện pháp quyết liệt hơn. Đặc biệt là chiến dịch diệt lăng quăng, diệt muỗi, xử lý triệt để ổ dịch và đẩy mạnh giám sát, tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong phòng bệnh.

Riêng tại Đồng Nai, tính đến ngày 23/10, toàn tỉnh ghi nhận hơn 19.000 ca mắc, trong đó trẻ dưới 15 tuổi chiếm 47% (9.145 ca). Số ca tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái, với 5 ca không qua khỏi.

Đồng Nai cũng đã phát hiện 5.289 ổ dịch, tăng gần 160% so với cùng kỳ (2.038 ổ dịch). Tỷ lệ ổ dịch được xử lý đạt 99,92% (5.285/5.289).