Một điều 'cấm kỵ' khi dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ

Sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ không đúng cách có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập hoặc gây kích ứng.

Nhiều chị em phụ nữ có thói quen sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ hàng ngày. Ảnh: Freepik.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ là sản phẩm hỗ trợ làm sạch vùng kín, giúp duy trì vệ sinh, ngăn ngừa viêm nhiễm và kiểm soát mùi khó chịu. Nhiều loại dung dịch vệ sinh còn được giới thiệu là có khả năng cân bằng độ pH tự nhiên của âm đạo.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ có an toàn?

Trao đổi với Every Well Health, bác sĩ Denise Willers, chuyên gia sản phụ khoa tại Đại học Washington, cho biết dù các sản phẩm dung dịch vệ sinh được quảng cáo là an toàn, cân bằng pH hay dưỡng ẩm, thực tế chúng có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Trong âm đạo có hàng triệu vi khuẩn có lợi (lactobacilli) giúp duy trì độ pH, kiểm soát mùi nhẹ và bảo vệ khỏi vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, dung dịch vệ sinh có thể làm mất cân bằng này, khiến vùng kín dễ bị nhiễm nấm, viêm âm đạo hoặc mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

“Những sản phẩm có hương liệu hoặc độ pH cao có thể phá vỡ sự cân bằng tự nhiên này”, bác sĩ Willers cảnh báo.

Ngoài ra, nhiều dung dịch vệ sinh có chứa hương liệu và hóa chất mạnh, dễ gây kích ứng, viêm nhiễm hoặc phản ứng dị ứng, ngay cả khi đã sử dụng trong thời gian dài.

Điều "cấm kỵ" cần lưu ý

Các bác sĩ cảnh báo nhiều người vô tình sử dụng dung dịch vệ sinh sai cách - rửa sâu vào trong âm đạo thay vì chỉ làm sạch vùng âm hộ. Điều này có thể làm mất cân bằng hệ vi khuẩn tự nhiên, dẫn đến viêm nhiễm và các vấn đề sức khỏe khác.

Theo Healthshots, âm hộ là phần bên ngoài của cơ quan sinh dục nữ, bao gồm môi lớn, môi bé, âm vật và lỗ niệu đạo. Đây là khu vực có thể làm sạch bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ khi cần thiết.

Trong khi đó, âm đạo là một ống bên trong cơ thể, có khả năng tự làm sạch nhờ hệ vi khuẩn có lợi và dịch tiết tự nhiên. Vì vậy, việc đưa dung dịch vệ sinh vào sâu bên trong không những không cần thiết mà còn có thể phá vỡ sự cân bằng tự nhiên, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Cách vệ sinh vùng kín tốt nhất

Theo Văn phòng Sức khỏe Phụ nữ Mỹ, âm đạo có cơ chế tự làm sạch nên không cần phải rửa. Mùi của âm đạo là điều hoàn toàn tự nhiên và không cần dùng sản phẩm khử mùi. Việc cố gắng thay đổi mùi bằng các sản phẩm này có thể làm mất cân bằng hệ vi khuẩn có lợi, khiến vùng kín dễ bị kích ứng hoặc viêm nhiễm.

Làm sạch âm hộ đúng cách:

Dùng nước ấm và sữa rửa dịu nhẹ, không chứa hương liệu để vệ sinh vùng âm hộ.

Không rửa quá một lần mỗi ngày để tránh làm khô và kích ứng da.

Tránh sử dụng bông tắm, xơ mướp hoặc khăn thô ráp để chà xát.

Sau khi rửa, hãy thấm nhẹ bằng khăn mềm thay vì chà mạnh.

Các bác sĩ phụ khoa nhấn mạnh rằng vùng kín có cơ chế tự bảo vệ mà không cần đến các sản phẩm vệ sinh thương mại. Nếu có bất kỳ lo lắng nào, thay vì tìm đến các sản phẩm trên thị trường, bạn nên gặp bác sĩ để được tư vấn chính xác.