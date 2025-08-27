Một em bé vừa chào đời từ phôi thai trữ lạnh suốt 11 năm

Bé gái nặng 3,3 kg, ra đời từ phôi thai được lưu trữ suốt 11 năm. Sự ra đời của bé cho thấy hiệu quả của công nghệ bảo quản phôi lâu dài.

Bé gái ra đời khỏe mạnh từ phôi thai được lưu trữ 11 năm. Ảnh: BVCC.

Ngày 22/8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đón chào một bé gái chào đời từ phôi thai được lưu trữ suốt 11 năm. Đây là ca sinh đặc biệt, gây xúc động cho gia đình và ê-kíp y bác sĩ.

Năm 2014, chị V.A. (37 tuổi, Hà Nội) thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, sinh bé trai đầu lòng. Những phôi còn lại được gửi lưu trữ. Tháng 1/2025, chị trở lại và quyết định chuyển phôi sau hơn một thập kỷ.

Ngay lần chuyển phôi đầu tiên, chị mang thai thành công. Thai kỳ được GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trực tiếp theo dõi.

“Bệnh nhân ban đầu rất lo lắng, nghĩ rằng sau từng ấy năm phôi có thể đã hỏng, không sử dụng được và việc tạo phôi mới ở tuổi này sẽ rất khó khăn. Nhưng thực tế cho thấy, phôi thai được lưu trữ đúng quy trình trong buồng đông lạnh của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn đảm bảo chất lượng sau hơn 1 thập kỷ. Chúng tôi sử dụng duy nhất một phôi, chuyển thành công và kết quả đúng như mong đợi”, GS. Ánh cho biết.

IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) là kỹ thuật kết hợp trứng và tinh trùng trong môi trường kiểm soát bên ngoài cơ thể, sau đó chuyển phôi vào tử cung để phát triển thành thai kỳ. Phương pháp này giúp các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn có cơ hội mang thai.

Theo bác sĩ Trịnh Văn Du, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện, thụ tinh trong ống nghiệm thường được chỉ định khi vợ chồng đã cố gắng mang thai tự nhiên, điều trị bệnh lý hoặc thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nhưng không thành công.

Các trường hợp điển hình gồm rối loạn về trứng và tinh trùng, tắc hoặc tổn thương ống dẫn trứng, bất thường nội mạc tử cung, khả năng thụ thai tự nhiên thấp hoặc có bệnh lý di truyền trong gia đình.

Tỷ lệ thành công của IVF phụ thuộc lớn vào độ tuổi của người phụ nữ: tuổi càng cao, cơ hội càng giảm. Trung bình, IVF đạt khoảng 60% thành công. Ở phụ nữ dưới 30 tuổi, tỷ lệ này lên tới 70%. Từ 30-35 tuổi giảm còn khoảng 50%, nhóm 35-38 tuổi còn 30%. Với phụ nữ 38-40 tuổi, tỷ lệ chỉ còn 10-15%, từ 40-42 tuổi giảm xuống 5-10%, và trên 42 tuổi thì dưới 5%.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia hiện lưu trữ hàng trăm nghìn phôi thai với tỷ lệ sống sau rã đông đạt 99-100%, mở thêm cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình.