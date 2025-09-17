Một gia đình 7 người cùng mắc bệnh nguy hiểm về gan

Phát hiện viêm gan B từ một lần khám sức khỏe, người phụ nữ quê Sơn La không ngờ cả bố mẹ và các anh chị em đều dương tính

Bệnh nhân viêm gan B điều tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Thân hình gầy guộc, già hơn tuổi, chị L. (35 tuổi, Sơn La) đều đặn bắt xe từ quê về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) tái khám, lấy thuốc điều trị viêm gan B suốt nhiều năm qua.

Chị phát hiện bệnh từ năm 2010, khi đi khám sức khỏe nhập học. "Khi nghe bác sĩ thông báo mắc viêm gan B, tôi rất sốc. Lúc đó chưa lập gia đình, tôi không dám sinh con, sợ lây bệnh cho chồng và người thân", chị nhớ lại.

May mắn, nhờ được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, đến nay bệnh của chị đã được kiểm soát. Chồng và con chị đều khỏe mạnh, không ai bị lây nhiễm.

Thế nhưng, sau khi chị L. được phát hiện dương tính, gia đình chị lần lượt đi khám. Kết quả khiến cả nhà bàng hoàng: bố chị mắc đồng thời viêm gan B và C, mẹ bị viêm gan B mạn tính, 5 người con cũng lần lượt dương tính. Tất cả đều phải duy trì thuốc hàng ngày.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ tiếp nhận không ít trường hợp tương tự. Nhiều bệnh nhân đến viện khi viêm gan B đã biến chứng thành xơ gan, suy gan, thậm chí ung thư gan.

Bác sĩ Đới Ngọc Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết viêm gan B lây truyền qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn và đặc biệt là từ mẹ sang con.

"Virus có thể tồn tại âm thầm nhiều năm, người bệnh hoàn toàn không biết cho đến khi bệnh tiến triển nặng hoặc vô tình phát hiện qua khám sức khỏe định kỳ", bác sĩ Ngọc Anh nói.

Nguy cơ cao nhất nằm ở phụ nữ mang thai. Theo bác sĩ Ngọc Anh, khi mẹ có tải lượng virus trong máu cao, nguy cơ lây cho con là rất lớn. Các nghiên cứu cho thấy, trên 90% trẻ sinh ra từ những bà mẹ mang HBeAg dương tính sẽ nhiễm virus nếu không được can thiệp dự phòng.

Để giảm thiểu lây truyền dọc từ mẹ sang con, y học hiện có 3 biện pháp chính:

Dùng thuốc kháng virus cho mẹ trong thai kỳ để ức chế sự nhân lên của virus.

Tiêm kháng huyết thanh ngay sau khi trẻ chào đời.

Tiêm vaccine viêm gan B đúng thời điểm.

"Điều trị bằng thuốc kháng virus trong thai kỳ không nhằm chữa khỏi viêm gan B, mà để hạ thấp tải lượng virus, giảm tối đa nguy cơ truyền bệnh cho con trong quá trình sinh nở", bác sĩ Ngọc Anh nhấn mạnh.

Ngoài lây truyền từ mẹ, người trưởng thành vẫn có thể mắc viêm gan B qua nhiều con đường khác như quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung kim tiêm hay tiếp xúc trực tiếp với máu qua vết thương. Vì vậy, xét nghiệm sớm và tiêm vaccine phòng bệnh vẫn là "chìa khóa" quan trọng giúp chặn đứng sự lan truyền âm thầm của loại virus nguy hiểm này.