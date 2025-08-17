Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một giây sơ suất, bé gái ngồi trước xe máy phải đi cấp cứu

  • Chủ nhật, 17/8/2025 11:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong lúc người mẹ dựng xe vẫn để máy nổ, bé gái 2 tuổi vịn vào tay ga khiến xe lao vào hàng rào.

Bệnh nhi bị chấn thương khi rồ ga xe máy. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết vừa tiếp nhận trường hợp bé gái ngụ Tây Ninh nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng mặt sau tai nạn rồ ga xe tay ga.

Theo thông tin từ gia đình, trước khi vào viện khoảng 2 giờ, bé ngồi phía trước xe tay ga do mẹ chở. Khi về tới nhà, người mẹ xuống xe để chống chân nhưng vẫn để xe nổ máy. Bé vô tình vịn vào tay ga khiến xe lao thẳng vào hàng rào sắt, mặt bé đập vào rào, ngực và bụng va vào vô lăng. Sau va chạm, trẻ tỉnh táo, khóc lớn, chảy nhiều máu vùng mặt nên được đưa đi cấp cứu ngay.

Khi nhập viện, bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc tốt nhưng hoảng sợ. Các bác sĩ ghi nhận vết thương phức tạp vùng mắt trái (rách mí trên và dưới), rách môi dưới phải. Kết quả chụp CT cho thấy không có tổn thương nhãn cầu, không tổn thương nội sọ, chỉ có dập phổi trái nhẹ và không ảnh hưởng nội tạng ổ bụng.

Theo bác sĩ Tiến, trẻ được xử trí cầm máu, tiêm phòng uốn ván, dùng kháng sinh, giảm đau, rửa vết thương và khâu phục hồi vùng mắt và môi. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi ổn định, vết thương khô sạch, thị lực bình thường.

Bác sĩ Tiến lưu ý phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi chở trẻ nhỏ bằng xe máy. Nếu cho trẻ ngồi phía trước, nên có đai an toàn và lót gối trước vô lăng để giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm. Khi dừng xe, cần tắt máy và bế trẻ xuống ngay, tránh để trẻ ngồi một mình trên xe còn nổ máy, dễ dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Nguyễn Thuận

tai nạn trẻ em tai nạn xe chấn thương mắt môi cấp cứu nhi đồng

