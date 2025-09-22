Một hành động nhỏ ngăn bạn 'rước' cả ổ bệnh vào người

Rửa tay là cách dễ nhất để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi việc lây lan các loại vi khuẩn có thể sống trên tay.

Rửa tay trước khi ăn là thói quen cần có để phòng ngừa lây bệnh. Ảnh: Shutterstock.

Trong ngày, chúng ta thường xuyên chạm tay vào mặt, mũi, miệng hoặc các bề mặt bẩn, vô tình tiếp xúc với vô số vi khuẩn và mầm bệnh. Rửa tay giúp ngăn chặn sự lây truyền từ người sang người hoặc từ bề mặt sang cơ thể. Ngược lại, nếu bỏ qua thói quen này, đặc biệt trước bữa ăn, vi khuẩn và virus sẽ có cơ hội di chuyển, xâm nhập qua bàn tay và gây bệnh.

Có thể bị hoặc lây lan ngộ độc thực phẩm

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm, bao gồm ăn thịt chưa nấu chín hoặc thức ăn bị hỏng. Bạn cũng có thể bị ốm nặng do chuẩn bị bữa ăn bằng tay bẩn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), phần lớn các đợt bùng phát dịch bệnh do thực phẩm lây lan qua bàn tay bị nhiễm bẩn. Tuy nhiên, việc rửa tay đúng cách có thể giảm nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm và các bệnh nhiễm trùng khác. Vì vậy, hãy giúp ích cho bản thân và mọi người bằng cách rửa tay trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn.

Phân có thể lẫn vào thức ăn

Nghe có vẻ khủng khiếp nhưng đây là sự thật phũ phàng: Phân người ẩn náu ở nhiều nơi hơn bạn nghĩ - bao gồm cả bàn tay. Và điều đáng sợ hơn là, theo CDC, những hạt phân này có thể bám vào thức ăn và gây bệnh.

Có thể bạn không muốn tưởng tượng đến điều này. Nhưng miễn là rửa tay sau khi đi vệ sinh, thay tã, dắt chó đi dạo, hoặc thậm chí sử dụng phương tiện giao thông công cộng, bạn sẽ có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và lây bệnh cho mọi người trong bữa ăn.

Đồ ăn nhẹ có thể bị nhiễm bẩn

Hãy nghĩ đến những lần bạn nhúng tay bẩn vào túi khoai tây chiên, hộp bánh quy giòn, hay bát bỏng ngô. Nếu không rửa tay, bạn rất dễ làm nhiễm khuẩn vào những thực phẩm dùng chung này.

Đây cũng là lý do bạn không nên dùng chung đồ ăn hoặc dụng cụ ăn uống với người bị bệnh, đặc biệt là nếu họ bị nhiễm norovirus. Theo CDC, người bị nhiễm norovirus có thể thải ra hàng tỷ hạt norovirus mà không thể nhìn thấy nếu không có kính hiển vi, và chỉ cần một vài hạt này cũng đủ khiến người khác bị bệnh.

Thường xuyên bị tiêu chảy

Không rửa tay thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh dẫn đến tiêu chảy. Một trong số đó có thể là bệnh lỵ trực khuẩn shigella, bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn với các triệu chứng bao gồm tiêu chảy phân nước, đau bụng và sốt.

Tuy nhiên, CDC khuyến cáo chỉ cần rửa tay - đặc biệt là sau khi tiếp xúc với bề mặt có nhiều vi trùng - có thể ngăn ngừa khoảng 30% các bệnh liên quan đến tiêu chảy.

Nguy cơ nhiễm virus viêm gan A

Không rửa tay cũng có thể dẫn đến viêm gan A. "Đây là loại virus gan nghiêm trọng lây lan khi mọi người không rửa tay trước khi chế biến thức ăn và đồ uống", tiến sĩ Tania Elliott, bác sĩ chuyên khoa dị ứng/miễn dịch học được chứng nhận tại NYU Langone Health, chia sẻ với Bustle. "Nó cũng lây lan qua quan hệ tình dục với người bị viêm gan A và qua việc ăn uống thực phẩm bị nhiễm virus".

Rửa tay bằng xà phòng và nước ấm sau khi đi vệ sinh, thay tã, hoặc trước khi chế biến thức ăn và trước khi ăn có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan của viêm gan A.