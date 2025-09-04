Một học sinh được BHYT chi trả viện phí gần 1 tỷ đồng

Không may mắc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào cùng nhiều biến chứng, nữ sinh ở Hà Nội đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hơn 967 triệu đồng chi phí điều trị.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, có 20 học sinh, sinh viên được quỹ chi trả từ 200 triệu đến gần 1 tỷ đồng mỗi ca điều trị. Ảnh: BHXH.

Một nữ sinh ở phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) không may mắc bạch cầu dạng nguyên bào, kèm bệnh võng mạc, viêm phổi và tổn thương cơ thể.

Trong quá trình điều trị, em được quỹ BHYT chi trả hơn 967 triệu đồng - một trong những khoản chi trả lớn nhất cho học sinh, sinh viên trong năm 2025.

Tại TP.HCM, một học sinh có mã thẻ HS47979326XXXXX (ở phường Lê Đại Hành, quận 11) mắc nhiễm trùng đường hô hấp và bạch cầu tủy được chi trả hơn 473 triệu đồng. Trong khi đó, một trường hợp khác ở xã Mỹ Thành (huyện Mỹ Lộc, Nam Định) mắc u lympho, hội chứng động kinh và bạch cầu tủy cũng được quỹ chi trả hơn 452 triệu đồng.

Không chỉ vậy, còn nhiều học sinh, sinh viên khác trên cả nước mắc các bệnh hiểm nghèo như nhiễm trùng huyết, suy tim, suy hô hấp… với chi phí điều trị cao cũng đã được BHYT hỗ trợ.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, có 20 học sinh, sinh viên được quỹ chi trả từ 200 triệu đến gần 1 tỷ đồng mỗi ca điều trị. Tổng cộng, cả nước có hơn 4,3 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh bằng BHYT, với số tiền được chi trả gần 1.770 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên ngày càng tăng, đạt hơn 98,4% trong năm học 2024-2025, tương đương 20,8 triệu em. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2025, quỹ BHYT đã chi trả hơn 2.075 tỷ đồng cho 4,3 triệu lượt khám chữa bệnh của học sinh, sinh viên, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024.

Từ 1/7, Nghị định 188/2025/NĐ-CP có hiệu lực, quy định học sinh - sinh viên được ngân sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Nhờ đó, mỗi em chỉ phải đóng tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, giảm hơn 250.000 đồng so với năm trước.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu năm học 2025-2026 sẽ đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm thế hệ trẻ được chăm sóc sức khỏe toàn diện.