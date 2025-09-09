Một khách sạn Việt Nam lọt top 50 tốt nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng Telegraph Hotel Awards, khu nghỉ dưỡng Zannier Bãi San Hô ở Phú Yên được vinh danh trong top 50 khách sạn hàng đầu thế giới, ở vị trí thứ 44.

Biệt thự hồ bơi trong khu nghỉ dưỡng Zannier Bãi San Hô, Phú Yên, Việt Nam. Ảnh: ĐVCC.

The Telegraph hiện sở hữu kho dữ liệu hơn 10.000 bài đánh giá khách sạn trên khắp thế giới, do hàng trăm cây bút am hiểu điểm đến thực hiện.

Để chọn ra những cái tên xuất sắc, tờ báo Anh tổ chức Telegraph Hotel Awards - giải thưởng nhằm vinh danh các khách sạn đáng trải nghiệm nhất hành tinh, từ những khu nghỉ boutique quyến rũ đến khách sạn 5 sao sang trọng xứng đáng với từng đồng chi trả.

Trong danh sách này, Zannier Bãi San Hô ở Phú Yên (Việt Nam) xếp hạng 44 thế giới.

Nằm trên dải bờ biển nguyên sơ miền Trung Việt Nam, khu nghỉ dưỡng gây ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên và không gian yên bình. Đây là dự án thứ 5 của tập đoàn Zannier (Pháp), nổi tiếng với các công trình mang đậm phong cách bản địa.

Phòng đôi có giá từ 962 bảng/đêm, chưa bao gồm ăn sáng. Ảnh: Zannier Bãi San Hô.

Khu nghỉ dưỡng được thiết kế như một ngôi làng ven biển, với biệt thự lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống, trải dài trên sườn đồi hướng ra biển. Các không gian chung trang trí bằng đồ cổ, hình ảnh nghệ thuật, vừa sang trọng vừa gần gũi.

Đa số nhân viên đến từ làng chài lân cận, mang đến dịch vụ thân thiện, chân thực. Du khách còn có thể tận hưởng vịnh biển riêng, chuỗi nhà hàng đa dạng, spa cao cấp với mức giá được đánh giá hợp lý.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Mandarin Oriental, Bangkok (Thái Lan) - khách sạn 150 năm tuổi bên bờ sông Chao Phraya, từng đón tiếp hoàng gia, văn sĩ và minh tinh Hollywood. Nơi đây nổi tiếng với phong cách lộng lẫy, ẩm thực đa dạng từ dim sum đến món Pháp đạt sao Michelin.

Sảnh tràn ngập ánh sáng của khách sạn Mandarin Oriental, Bangkok được tô điểm bằng những chiếc đèn chùm lộng lẫy. Ảnh: Mandarin Oriental Bangkok.

Vị trí thứ hai thuộc về Ballyfin (Ireland) khách sạn tốt nhất châu Âu. Tòa dinh thự Regency tráng lệ với 20 phòng mang phong cách cổ điển, kết hợp dịch vụ tinh tế và sự ấm áp đặc trưng của người Ireland.

Ballyfin kết hợp những dấu ấn lịch sử và các căn phòng xa hoa với sự ấm áp đậm chất Ireland. Ảnh: Ballyfin.

Xếp thứ ba là Ellerman House, Cape Town (Nam Phi), biệt thự Edwardian trên vách đá với chỉ 13 phòng. Khách sạn nổi bật nhờ bộ sưu tập nghệ thuật Nam Phi, hầm rượu phong phú, dịch vụ cá nhân hóa gồm cocktail hoàng hôn, thử rượu vang và đưa đón sân bay miễn phí.

Khách sạn sang trọng một cách tinh tế, mang đến trải nghiệm có một không hai tại Cape Town. Ảnh: Ellerman House.

Top 10 khách sạn tốt nhất thế giới do The Telegraph bình chọn: 1. Mandarin Oriental, Bangkok, Thái Lan 2. Ballyfin, Ireland 3. Ellerman House, Nam Phi 4. The Peninsula Hong Kong 5. Les Prés d’Eugénie, Pháp 6. Awasi Patagonia, Chile 7. Hotel Santa Caterina, Italy 8. Southern Ocean Lodge, Australia 9. The Maybourne Riviera, Pháp 10. Palace Hotel Tokyo, Nhật Bản