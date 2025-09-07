Một loại ung thư ở nam giới tăng liên tục 10 năm qua tại Mỹ

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), số ca chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại nước này tăng 3% mỗi năm kể từ năm 2014, sau khi giảm 6,4% mỗi năm trong thập kỷ trước đó.

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới tại Mỹ. Ảnh: Reantimes.

Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) cho biết ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới tại Mỹ, chiếm 30% số ca ung thư ở nam giới vào năm 2025 và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ 2 ở nam giới sau ung thư phổi.

Số ca mắc tăng mạnh ở giai đoạn tiến triển

Báo cáo thống kê ung thư tuyến tiền liệt hàng năm của ACS cho thấy số ca chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giảm 6,4% mỗi năm trong thập kỷ trước đó. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, mỗi năm căn bệnh này tăng thêm 3% số ca mắc, mức tăng mạnh nhất được ghi nhận ở bệnh giai đoạn tiến triển - lên tới 6,2% mỗi năm và mức tăng khác nhau tùy theo nhóm tuổi.

Đặc biệt, sau khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm dịch vụ phòng ngừa Mỹ về việc không sàng lọc kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) thường quy vào đầu những năm 2010, tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển phát hiện được bắt đầu tăng trở lại.

"Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ sàng lọc PSA phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt trong thập kỷ này giảm so với thập kỷ trước, do đó, tỷ lệ mắc bệnh ở giai đoạn tiến triển ngày càng tăng lên", tiến sĩ Arif Kamal, bác sĩ ung thư và Giám đốc phụ trách bệnh nhân tại Hiệp hội Ung thư Mỹ, chia sẻ với ABC News. "Điều này bắt đầu cho thấy những yếu tố khác như môi trường, dinh dưỡng... có thể gây tác động nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu rõ".

Xét nghiệm PSA là công cụ quan trọng trong việc phát hiện và chẩn đoán sớm, tăng khả năng sống sót. Tiến sĩ Kamal khuyên tất cả nam giới từ 45 tuổi trở lên nên thảo luận với bác sĩ về thời điểm thích hợp để xét nghiệm ung thư tuyến tiền liệt.

ACS đã đề xuất luật liên bang nhằm miễn các yêu cầu chia sẻ chi phí như khoản khấu trừ và đồng thanh toán cho xét nghiệm sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt dành cho nam giới có nguy cơ mắc bệnh cao.

Theo báo cáo, tỷ lệ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới da đen cao gấp 2 lần so với bất kỳ nhóm chủng tộc hoặc dân tộc nào khác. Tương tự, báo cáo cũng cho thấy nam giới người Mỹ bản địa có tỷ lệ tử vong do căn bệnh này cao hơn 12% so với nam giới da trắng, mặc dù tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn 13%.

Kamal lưu ý nam giới thường e ngại việc đi khám, vì vậy, điều này làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tuyến tiền liệt, thậm chí khi phát hiện bệnh cũng ở giai đoạn ung thư tiến triển.

Các dấu hiệu nhận biết

Theo ACS, ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu thường không gây ra triệu chứng. Tuy nhiên, khi triệu chứng xuất hiện, chúng bao gồm các vấn đề về tiểu tiện hoặc có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch.

ACS cho biết khi ung thư tuyến tiền liệt tiến triển, nghĩa là nó đã phát triển lớn hơn hoặc di căn, nó có thể gây ra các vấn đề khác bao gồm:

Rối loạn cương dương

Yếu hoặc tê ở chân

Mất kiểm soát bàng quang hoặc ruột

Sụt cân

Mệt mỏi

Đau ở xương sườn, hông hoặc cột sống khi ung thư đã di căn đến xương.

Tuy nhiên, tiến sĩ Maha Hussain, chuyên gia về ung thư tuyến tiền liệt tại khoa Huyết học - Ung thư của Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern ở Chicago, cho biết nhiều triệu chứng, chẳng hạn đi tiểu thường xuyên hoặc khó tiểu, có thể không phải do ung thư tuyến tiền liệt mà là do tuyến tiền liệt phì đại, tình trạng phổ biến ở nam giới lớn tuổi.

Vì vậy, theo tiến sĩ Hussain, ung thư tuyến tiền liệt thường được phát hiện thông qua các kỳ khám sức khỏe định kỳ hàng năm hơn là thông qua các triệu chứng xuất hiện.