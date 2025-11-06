Một loại ung thư 'tăng tốc' đáng báo động trên toàn cầu

Tỷ lệ ung thư đại trực tràng đang gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt ngày càng trẻ hóa. Trong đó, việc tiêu thụ một số thực phẩm và đồ uống hàng ngày có thể là nguyên nhân.

Những thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền là món ăn phổ biến nhưng lại có nguy cơ gây tăng ung thư đại trực tràng. Ảnh: Shutterstock.

Ung thư đại trực tràng, cũng là loại ung thư đường tiêu hóa phổ biến nhất, đang gia tăng trên toàn cầu. Gần đây, tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng khởi phát sớm đã tăng đáng báo động.

Phân tích gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng tăng 185% ở người trưởng thành trong độ tuổi từ 20 đến 24, và tăng 333% ở người từ 15 đến 19 tuổi.

Tiến sĩ Karen Zaghiyan, bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng được chứng nhận hàng đầu tại Los Angeles (Mỹ), đã nhấn mạnh sự gia tăng đáng báo động về ung thư đại trực tràng ở người trẻ trong một video được chia sẻ trên trang cá nhân. "Chúng ta đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng báo động về ung thư đại trực tràng khởi phát ở người trẻ", tiến sĩ Zaghiyan nói.

Theo đó, bác sĩ này cũng cảnh báo một số loại thực phẩm và đồ uống hàng ngày có thể làm trầm trọng thêm căn bệnh này, theo India Times.

Thịt đỏ

Thịt đỏ từ lâu đã được cho là làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Các chuyên gia thường khuyến cáo nên tránh tiêu thụ thịt đỏ. Tiến sĩ Zaghiyan khuyên nên tránh các loại thịt đỏ, bao gồm thịt bò, thịt bê, thịt cừu và thịt lợn.

"Những người thường xuyên tiêu thụ thịt đỏ có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn khoảng 18%. Chúng tôi chưa biết mức độ an toàn và nếu bạn nướng thịt trên lửa, nguy cơ này càng cao hơn nữa", bác sĩ cho biết.

Thịt chế biến sẵn

Thứ hai trong danh sách của tiến sĩ Zaghiyan là các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông, salami, pepperoni và thịt nguội.

"Bất kỳ loại nào trong số này cũng là thịt chế biến sẵn và làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng 15-35% nếu bạn ăn một khẩu phần mỗi ngày", chuyên gia cho hay. "Bạn càng ăn ít thì càng tốt. Không có lượng an toàn nào được xác định cả".

Đồ uống có đường

Đồ uống có đường không chỉ bổ sung thêm calo; chúng còn là dấu hiệu cảnh báo cho sức khỏe tổng thể. Nước ép trái cây, nước ngọt có ga và nước ngọt bán sẵn có thể có vị ngon ngọt, "lừa miệng" nhưng lại khiến sức khỏe trở nên tồi tệ.

"Những loại đồ uống này chứa đường nhân tạo bằng siro ngô có hàm lượng fructose cao, sucrose và fructose. Việc tiêu thụ những loại đồ uống này có liên quan đến sự phát triển của ung thư đại trực tràng. Nghiên cứu cho thấy 2 phần đồ uống có đường mỗi ngày làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư đại trực tràng so với những người uống ít hơn một lần/tuần", tiến sĩ Zaghiyan cho biết.

Rượu bia

Một trong những cách tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng là bỏ, hoặc ít nhất là hạn chế, uống rượu. Tiến sĩ Zaghiyan nhấn mạnh điều này bao gồm cả bia và rượu vang.

"Điều này đặc biệt nghiêm trọng ở những người uống rượu hàng ngày. Tuy nhiên, không có mức độ an toàn nào được xác định. Rượu không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng mà còn làm tăng nhiều loại ung thư khác", bà nói.

Thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm siêu chế biến như khoai tây chiên hoặc mì ăn liền rất tiện lợi, nhưng chúng lại tiềm ẩn những tác hại khôn lường đến sức khỏe. Bác sĩ phẫu thuật ung thư đại trực tràng khuyên bạn nên tránh bất cứ thứ gì được đóng gói sẵn.

"Những thực phẩm này bao gồm khoai tây chiên, ngũ cốc đóng gói, bánh nướng đóng gói và rất nhiều bánh mì mua ở cửa hàng. Tất cả đều thuộc nhóm thực phẩm siêu chế biến", chuyên gia giải thích.

Tiến sĩ Zaghiyan cho biết thêm những thực phẩm này có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh đường ruột và ung thư đại trực tràng. "Điều này là do sự tồn tại của chất nhũ hóa, chất tạo ngọt nhân tạo và nhiều chất phụ gia bổ sung khác như thuốc nhuộm thực phẩm có trong những thực phẩm này", tiến sĩ Zaghiyan nhận định.

Theo đó, chuyên gia này cũng khuyên mọi người nên tăng cường tiêu thụ thực phẩm nguyên cám, trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt để giảm thiểu nguy cơ ung thư đại trực tràng.