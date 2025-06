Một người tử vong sau hỗn chiến, 3 đối tượng bị bắt tạm giam

Để giải quyết mâu thuẫn từ trước, 2 đối tượng rủ rê thêm đồng bọn đi xe máy đến điểm hẹn gây ra cuộc hỗn chiến với kết cục một người tử vong, 3 bị can vào vòng tố tụng hình sự về tội danh giết người.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 28/6, Thượng tá Trần Thanh Tâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh "Giết người", theo khoản 1, điều 123 BLHS, đối với Nguyễn Văn Tài (SN 2008, trú ở thôn 2, xã Xuân Hải); Phạm Hữu (SN 2005, trú ở thôn Dân Phú 2, xã Xuân Phương) và Lê Văn Được (SN 2008, trú ở thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Trước đó, vào tầm nửa đêm 24/6, Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu tiếp nhận một nam thanh niên bị thương tích ở vùng ngực nhưng đã tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường. Đến 0h10 ngày 25/6, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên tiếp nhận nguồn tin nghi án giết người có liên quan đến nạn nhân nêu trên, nhưng chưa rõ nhân thân người chết và đối tượng gây án.

3 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh giết người: Nguyễn Văn Tài, Phạm Hữu, Lê Văn Được. Ảnh: Hữu Toàn.

Ngay sau đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương vào cuộc phối hợp Công an xã Xuân Phương xác minh, làm rõ tung tích nam thanh niên tử vong là Trần Đăng Kiệt (SN 2009, trú ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu).

Tiếp tục truy xét đến 10h ngày 25/6, các trinh sát hình sự, điều tra viên xác định nạn nhân tử vong từ cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm gồm 14 thanh thiếu niên, xảy ra lúc nửa đêm 24/6.

Do có mẫu thuẫn từ trước, Nguyễn Văn Tài (SN 2008, trú ở thôn 2, xã Xuân Hải) hẹn đánh nhau với Lê Quốc Huy (SN 2008, trú ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên). Theo hẹn, nửa đêm 24/6, Huy điều thêm 10 đối tượng ở phường Xuân Thành và xã Xuân Lộc đi xe máy đến điểm hẹn trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương, thì gặp Tài điều khiển xe máy chở Hữu và Được chạy đến.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra, nhóm của Tài có 3 người, nhưng cầm vỏ chai bia rượt đuổi nhóm của Huy tháo chạy. Trong cuộc hỗn chiến đó, một người trong nhóm của Huy đã bị ném vỏ chai bia trúng vào lồng ngực, gục ngã trên đường và đã tử vong khi mới đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu.

Chỉ sau 10 giờ kể từ khi nhận được nguồn tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên đã nỗ lực điều tra vụ giết người lúc nửa đêm và đã làm rõ hành tung các đối tượng gây án. Ngoài việc khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Tài, Hữu, Được, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên đang tập trung đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng còn lại để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt các đối tượng gây ra vụ án giết người nêu trên, ngày 27/6, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã có quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc khen thưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, chiều 28/6, Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, đã trao quyết định, thư khen và 15 triệu đồng cho Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên.