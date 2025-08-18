Một nửa cư dân Seoul không có nhà

Hơn một nửa hộ gia đình ở Seoul hiện không có nhà riêng, buộc phải đi thuê, phản ánh áp lực nhà ở ngày càng lớn tại thủ đô xứ sở kim chi.

Giá bất động sản ở Seoul tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập người dân. Ảnh: Reuters.

Số hộ gia đình tại Hàn Quốc phải đi thuê nhà đã tiến sát mốc 10 triệu, trong đó hơn một nửa tập trung tại khu vực thủ đô Seoul. Đáng chú ý, Seoul là địa phương duy nhất trong 17 khu hành chính lớn của Hàn Quốc có trên 50% hộ gia đình không sở hữu nhà, và tỷ lệ này đã tăng liên tiếp hai năm.

Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, năm 2023 cả nước có 9,61 triệu hộ không có nhà riêng, tăng 77.000 hộ so với năm trước, chiếm 43,6% trong tổng số 22,07 triệu hộ gia đình. Con số này lần đầu vượt 9 triệu hộ vào năm 2020 và chỉ sau hai năm đã vượt 9,5 triệu.

Giá nhà tăng cao, cùng sự gia tăng các hộ độc thân thu nhập thấp ở cả người trẻ lẫn người già, được coi là nguyên nhân chính, theo Korea JoongAng Daily.

Xét theo khu vực, Seoul, Gyeonggi và Incheon chiếm hơn một nửa tổng số hộ không sở hữu nhà của cả nước, với 5,06 triệu hộ. Riêng Gyeonggi nhiều nhất với 2,38 triệu hộ, tiếp đến là Seoul với 2,14 triệu hộ.

Năm 2023, 51,7% trong tổng số hơn 4,14 triệu hộ gia đình tại Seoul không có nhà riêng, tăng từ 51,2% năm 2021 và 51,4% năm 2022. Đây là xu hướng tăng liên tục trong hai năm mà không địa phương nào khác gặp phải. Ở 16 khu vực còn lại, tỷ lệ này đều dưới 50%, thậm chí phần lớn không tăng.

Bất động sản ở Seoul liên tục tăng giá. Ảnh: News1.

Các chuyên gia cho rằng giá nhà quá cao là nguyên nhân chính. Một phần do niềm tin "bất động sản Gangnam không bao giờ giảm giá", khiến nhu cầu đầu tư ở Seoul luôn ở mức cao. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết, từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2024, giá nhà ở Seoul tăng 16,1%, trong khi các khu vực ngoài thủ đô giảm 1,7%.

Tính từ năm 2002 đến 2021, giá nhà tại Seoul đã tăng tới 419%, mức cao nhất cả nước. Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông cho biết từ năm 2018 đến giữa 2023, 1.000 người mua lớn nhất tại Hàn Quốc đã sở hữu tổng cộng 44.260 căn, bình quân mỗi người 44 căn nhà.

Trong khi đó, thu nhập và tài sản hộ gia đình lại không theo kịp đà tăng này.

Theo Tập đoàn Tài chính Nhà ở Hàn Quốc, chỉ số Khả năng chi trả nhà ở của Seoul đã giảm từ 32,5 vào năm 2012 xuống còn 3,0 năm 2022. Nghĩa là nếu năm 2012, cứ 3 căn thì có 1 căn trong tầm với của hộ gia đình trung bình, thì đến 2022, chỉ còn 3 trong 100 căn.

Chính phủ đã cố gắng hạ nhiệt thị trường bằng cách siết hạn mức vay thế chấp ở Seoul xuống 600 triệu won ( 432.000 USD ) từ tháng 6/2024. Nhưng giới chuyên gia cho rằng biện pháp này vô tình khiến người dân thực sự có nhu cầu mua nhà càng khó tiếp cận hơn.

Giá nhà tăng cao cũng kéo theo giá thuê. Khi nhiều gia đình lao động trì hoãn mua nhà, nhu cầu thuê tăng đã đẩy giá thuê lên, làm gia tăng chênh lệch giữa các vùng.