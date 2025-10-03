Một phụ nữ mất gần 190 triệu đồng vì 'xổ số cào online' trên Facebook

Từ khoản 99.000 đồng ban đầu, một phụ nữ Tây Ninh đã bị lừa mất 189 triệu đồng qua 11 lần chuyển khoản.

Một phiên livestream xổ số cào của các đối tượng trên nền tảng mạng xã hội.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội dưới hình thức "xổ số cào online."

Trước tình hình này, lực lượng công an đã liên tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube... nhiều tài khoản ảo tổ chức livestream mạo danh chương trình "xổ số cào online," dàn dựng cảnh "trúng thưởng liên tiếp," sử dụng bình luận ảo để tạo niềm tin, sau đó yêu cầu người xem chuyển tiền mua vé cào hoặc đóng phí nhận thưởng.

Khi nạn nhân tham gia, đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền với lý do "trúng giải lớn" hoặc "đóng thuế, phí nhận thưởng," đồng thời thu thập thông tin cá nhân để phục vụ cho các hành vi phạm tội khác.

Cụ thể, vào cuối tháng 9, với thủ đoạn như trên các đối tượng đã chiếm đoạt gần 190 triệu đồng của chị N.T.B.C. (ngụ phường Khánh Hậu, Tây Ninh).

Theo tường trình, ban đầu chị C. nạp 99.000 đồng mua vé cào trực tuyến trên trang Facebook có tên "Thần Tài Kim Bảo." Sau khi "trúng thưởng," đối tượng lừa đảo tiếp tục tư vấn chị mua các vé cào giá trị cao hơn.

Trong quá trình chuyển tiền, chúng liên tục báo "sai cú pháp" và yêu cầu gửi lại nhiều lần. Chỉ sau 5 lần thao tác, chị C. đã bị chiếm đoạt 29 triệu đồng.

Nghĩ rằng số tiền trúng thưởng bị "treo" trên mạng, cùng lúc đó các đối tượng đã chủ động hướng dẫn chị C. truy cập vào một trang Facebook khác để lấy lại tiền và phải đóng phí tư vấn. Tin tưởng làm theo, chị C tiếp tục chuyển khoản thêm 6 lần với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Từ khoản tiền ban đầu chỉ 99.000 đồng, qua 11 lần chuyển khoản, chị C. đã bị các đối tượng lừa đảo mất toàn bộ số tiền 189 triệu đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết về công nghệ của người dân. Do vậy, người dân tuyệt đối không tin tưởng các hình thức "xổ số cào online" không được cấp phép, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân qua các nền tảng mạng xã hội mà không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng.