Một sai lầm có thể làm viêm gan B trở nên nặng hơn

Tôi được người quen giới thiệu một số loại thảo dược có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng viêm gan B mạn tính. Thưa bác sĩ, tôi có nên dùng không?

Tôi được người quen giới thiệu một số loại thảo dược có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng viêm gan B mạn tính. Thưa bác sĩ, tôi có nên dùng không?

TS.BS Vũ Trường Khanh, Phó khoa Tiêu Hóa, Bệnh viện Bạch Mai

Viêm gan B (VGB) là bệnh nhiễm trùng do virus Hepatitis B (HBV) gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến gan. Ở một số người, bệnh chỉ diễn ra cấp tính và tự khỏi, nhưng với nhiều trường hợp khác, virus tồn tại kéo dài trên 6 tháng, trở thành viêm gan B mạn tính. Đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn tới xơ gan, suy gan và ung thư gan nếu không được điều trị kịp thời.

Tỷ lệ tiến triển thành mạn tính phụ thuộc vào độ tuổi khi nhiễm bệnh. Ở người lớn, khoảng 90% trường hợp viêm gan B cấp tính có thể tự khỏi hoàn toàn, chỉ 10% chuyển sang mạn tính.

Ngược lại, trẻ sơ sinh bị lây truyền từ mẹ có tới 98% sẽ mang virus suốt đời, trong đó khoảng 40% nguy cơ không qua khỏi vì biến chứng xơ gan hoặc ung thư gan. Với trẻ nhiễm bệnh trong độ tuổi 1-6, khoảng 70% có khả năng tự khỏi, còn lại vẫn có nguy cơ mang virus lâu dài.

Biểu hiện của viêm gan B thường không rõ ràng, đa số người bệnh hoàn toàn không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Một số ít trường hợp có thể xuất hiện dấu hiệu viêm gan cấp tính như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, sợ mùi thức ăn nhiều đạm và chất béo (trứng, thịt, cá), đau mỏi toàn thân, nước tiểu sẫm màu như nước trà đặc, kèm theo vàng da và vàng mắt.

Thông thường, bệnh diễn tiến trong 1-2 tháng rồi dần hồi phục. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân chuyển nặng nhanh chóng, dẫn tới viêm gan tối cấp, suy gan và nguy hiểm tính mạng.

Hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy thuốc nam, thuốc bắc hay thảo dược có thể loại bỏ hoàn toàn virus viêm gan B.

Ở những bệnh nhân viêm gan B mạn tính, việc sử dụng thuốc nam hay thuốc bắc, thảo dược đôi khi có thể giúp cải thiện cảm giác chung như ăn ngon miệng, ngủ tốt hơn. Tuy nhiên, với các phương tiện xét nghiệm hiện đại hiện nay, nồng độ virus HBV trong máu vẫn cho thấy virus tiếp tục nhân lên và gây tổn thương gan, nghĩa là các loại thuốc này không loại bỏ được virus.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng cảnh báo nhiều loại thảo dược có nguy cơ gây độc cho gan, thậm chí đã cấm sử dụng một số loại. Do đó, người bệnh cần thận trọng khi dùng thảo dược để điều trị viêm gan B.

Khoảng 90% người lớn hoặc trẻ lớn mắc viêm gan B cấp tính sẽ tự khỏi sau 3-6 tháng mà không cần điều trị đặc hiệu, chủ yếu là nghỉ ngơi, dinh dưỡng đầy đủ và theo dõi y tế. Với viêm gan B mạn tính, bệnh nhân bắt buộc phải điều trị lâu dài nhằm ức chế sự nhân lên của virus, giảm tổn thương gan và ngăn ngừa biến chứng. Có hai nhóm thuốc chính được sử dụng: thuốc uống kháng virus nhóm nucleoside/nucleotide và thuốc tiêm interferon.