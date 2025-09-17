Một tháng yêu đương sóng gió của Lamine Yamal

Trong ảnh là Nicki Nicole, tên thật là Nicole Denise Cucco, sinh năm 2000, người bạn gái đầu tiên được Lamine Yamal công khai trên trang cá nhân vào ngày 25/8, đúng dịp sinh nhật 25 tuổi của cô nàng rapper quốc tịch Argentina. Trước đó, cộng đồng người hâm mộ chỉ biết mối quan hệ của cả hai thông qua những hình ảnh của paparazzi. Ảnh: lamineyamal/Instagram.