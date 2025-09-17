Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Một tháng yêu đương sóng gió của Lamine Yamal

  • Thứ tư, 17/9/2025 11:09 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Chuyện tình của Lamine Yamal và Nicki Nicole đã bước sang giai đoạn mới khi tiền vệ đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Trước đó, cả hai dính tin đồn chia tay khi vừa công khai vài ngày.

Lamine yamal va ban gai anh 1

Trong ảnh là Nicki Nicole, tên thật là Nicole Denise Cucco, sinh năm 2000, người bạn gái đầu tiên được Lamine Yamal công khai trên trang cá nhân vào ngày 25/8, đúng dịp sinh nhật 25 tuổi của cô nàng rapper quốc tịch Argentina. Trước đó, cộng đồng người hâm mộ chỉ biết mối quan hệ của cả hai thông qua những hình ảnh của paparazzi. Ảnh: lamineyamal/Instagram.
Lamine yamal va ban gai anh 2

Sau đó, chuyện tình của cặp đôi được cho là bước sang giai đoạn mới khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Nicki Nicole chăm sóc em trai của người yêu tại một nhà hàng Nhật Bản. Nhưng ngay khi tình yêu vừa chớm công khai, tiền vệ 18 tuổi và nữ rapper hơn 6 tuổi trải qua nhiều sóng gió. Ảnh: record_mexico/Instagram.

Lamine yamal va ban gai anh 3

Ngày 12/7, Nicki Nicole xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật đầy tai tiếng của "thần đồng bóng đá". Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin cả hai "tán tỉnh nhau" khá nhiều tại đây. Song, những lời đồn đoán đầu tiên xuất hiện khi Yamal và Nicki bị bắt gặp hôn nhau tại một hộp đêm và cùng rời đi vào lúc 4h sáng. Ảnh: lamineyamal/Instagram.
Lamine yamal va ban gai anh 4

Đến ngày 11/8, sự có mặt của nữ rapper người Argentina trên khán đài Camp Nou trong trận Barca thắng Como 5-0 ở dịp tranh giải Joan Gamper và hình ảnh chụp cùng chủ tịch CLB như một lời ngầm khẳng định mối quan hệ của cả hai. Ảnh: FCB.

Lamine yamal va ban gai anh 5Lamine yamal va ban gai anh 6

Sau khi tình yêu vừa chớm nở, nữ rapper lại dính tin đồn quay lại với tình cũ Franco Mastantuono - một cựu cầu thủ River Plate. Cô ngay lập tức đăng ảnh tình tứ với bạn trai Yamal lên mục Story cá nhân. Nicki còn xác nhận với truyền thông mối quan hệ bền chặt và khẳng định muốn học thêm tiếng Catalan để gắn bó hơn với người yêu. Ảnh: lamineyamal/Instagram.

Lamine yamal va ban gai anh 7

Yamal khoe Nicole trên màn hình điện thoại của mình trong video phòng thay đồ khi đang làm nhiệm vụ cho đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Instagram.
Lamine yamal va ban gai anh 8Lamine yamal va ban gai anh 9

Trong khi tình yêu ở giai đoạn thăng hoa, Yamal lại đối mặt với thử thách trên sân cỏ. Anh bị phát hiện chấn thương ở vùng xương mu sau khi trở về từ đợt tập trung cùng ĐTQG. HLV Hansi Flick tố đội ngũ y tế LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) vô trách nhiệm vì ép cầu thủ trẻ như Yamal tiêm thuốc giảm đau. Phía RFEF bác bỏ cáo buộc này. Ảnh: lamineyamal/Instagram.

Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs

Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.

Bạn gái Ronaldo bị chế giễu vì ảnh 'ngày ấy - bây giờ'

Georgina Rodríguez gây tranh cãi khi đăng ảnh “ngày ấy - bây giờ” ở cầu Brooklyn, tự nhắc thời không trả nổi tiền thuê nhà, nay đeo nhẫn đính hôn triệu euro.

3 giờ trước

Diễn viên xiếc Brazil rơi từ trên cao trước mặt khán giả gây sốc

Đu người trên không chỉ bằng bộ tóc của mình, nghệ sĩ xiếc Aliane Dias (Brazil) không may gặp sự cố và rơi từ trên cao khi đang biểu diễn.

2 giờ trước

Hà Vi

Lamine yamal và bạn gái Nicki Nicole Lamine yamal cầu thủ nổi tiếng tình yêu cầu thủ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý