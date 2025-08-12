Một thập kỷ bên nhau của Ronaldo và bạn gái

Trước khi chính thức đính ước, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez có gần một thập kỷ bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Cristiano Ronaldo và bạn gái có gần một thập kỷ đồng hành. Ảnh: @georginagio.

Ngày 12/8, Georgina Rodríguez, bạn gái cầu thủ Cristiano Ronaldo, thu hút sự chú ý khi đăng tải bức hình đeo nhẫn kim cương lớn trên ngón áp út bàn tay trái, thông báo được cầu hôn. Bài đăng ghi nhận gần 7 triệu lượt thích sau 8 tiếng đăng tải.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả thể thao trên toàn thế giới. Ở phần chú thích, Georgina Rodríguez cũng để lại những dòng ngọt ngào, cho biết đã đồng ý về chung nhà với nửa kia. “Vâng, em đồng ý, ở kiếp này và mọi kiếp sống khác”, cô viết.

Cái kết viên mãn của cặp đôi vốn được công chúng mong chờ từ lâu. Phía dưới phần bình luận bài viết, người thân, bạn bè và người theo dõi đồng loạt để lại những lời chúc phúc tốt đẹp, thể hiện sự mong chờ vào siêu đám cưới trong tương lai.

Cả 2 bên nhau gần một thập kỷ và có 5 người con. Hành trình tình yêu nhen nhóm vào năm 2016, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ tại một cửa hàng ở Madrid (Tây Ban Nha), trải qua nhiều sóng gió, quốc gia và châu lục.

Gần 10 năm trước, CR7 gặp gỡ Georgina lần đầu tại một cửa hàng Gucci, nơi cô làm nhân viên bán hàng. Đôi bên đều thừa nhận “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Tình cảm dần trở nên sâu đậm, khiến cặp đôi quyết định công khai trước công chúng.

Tháng 1/2017, họ lần đầu xuất hiện cùng nhau tại lễ trao giải The Best FIFA Football Awards, chấm dứt mọi đồn đoán về chuyện tình cảm. Đến tháng 11, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng Alana Martina. Georgina cũng đảm nhận vai trò người mẹ cho 3 con riêng của Ronaldo.

Georgina Rodríguez đăng tải ảnh đeo chiếc nhẫn cầu hôn lớn cùng những lời ngọt ngào cho đối phương. Ảnh: @georginagio.

Trong giai đoạn 2018-2020, Ronaldo chuyển sang khoác áo Juventus ở Italy, Georgina lặng lẽ xây dựng hình ảnh cá nhân. Từ những lần xuất hiện cùng các thương hiệu đến bài đăng về cuộc sống gia đình, cô trở thành điểm tựa vững vàng cho siêu sao Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, con đường tình yêu của cặp đôi không chỉ trải đầy hoa hồng. Tháng 4/2022, cả 2 thông báo một trong hai bé song sinh qua đời ngay khi mới chào đời. Con gái Bella Esmeralda sống sót sau sự cố đau lòng.

Cùng năm, Georgina ra mắt phim tài liệu I Am Georgina trên Netflix, mở ra thế giới riêng cho người hâm mộ. “Bộ phim cho tôi cơ hội để thể hiện con người thật của mình. Đây là dự án quan trọng và có quy mô lớn nhất tôi từng thực hiện”, cô chia sẻ.

Đến năm 2023, Ronaldo và nửa kia mở ra một chương mới tại Saudi Arabia sau khi cầu thủ này gia nhập Al Nassr FC. Cả gia đình chuyển đến sống tại thủ đô Riyadh, xây dựng đời sống riêng và con đường sự nghiệp mới.

“Saudi Arabia là quốc gia đã chào đón chúng tôi bằng tình cảm nồng hậu. Đây cũng là nơi coi trọng gia đình. Tôi chỉ có những lời tốt đẹp cùng lòng biết ơn”, Georgina nói.

Dù nhiều lần gọi bạn gái là “vợ” trong các sự kiện, Ronaldo và Georgina chưa kết hôn hợp pháp trước đây. Tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2024 ở Dubai, CR7 từng phát biểu: “Tôi rất vui khi giành được danh hiệu này. Con trai lớn của tôi có mặt, vợ tôi cũng ở đây”.

Hồi tháng 4, Georgina từng khiến dư luận dậy sóng khi khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay áp út. Nhưng sau đó, cô né tránh câu hỏi về việc kết hôn với CR7.

Thông tin Ronaldo bí mật tổ chức đám cưới cũng từng được lan truyền. Tin tức này bắt nguồn từ những bài đăng về một buổi tiệc đặc biệt mà cặp đôi tổ chức cho gia đình.