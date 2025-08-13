Một tỉnh cho toàn bộ học sinh mặc đồng phục giống nhau

Các trường công lập ở Khánh Hòa không được làm đồng phục riêng. Học sinh mặc quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng.

Học sinh Trường THCS Lý Thái Tổ, Khánh Hòa. Ảnh: Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu; đơn vị trực thuộc sở về việc thực hiện đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2025-2026.

Trong đó, sở nêu rõ các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh (trừ các cơ sở giáo dục ngoài công lập) thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống, bao gồm quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng.

Các trường không được triển khai đồng phục riêng, không có các phụ kiện như cà vạt, viền tay áo, cổ áo, cầu vai, khác màu.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục không tổ chức các dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào.

Học sinh nữ ở các trường THPT chỉ mặc áo dài vào một số ngày nhất định như thứ hai, ngày lễ và các ngày sinh hoạt truyền thống của ngành.

Đối với trang phục thể dục, nếu các trường có quy định theo mẫu thống nhất thì phải bảo đảm ổn định kiểu dáng lâu dài trong nhiều năm. Học sinh có thể đi giày hoặc dép có quai sau, không bắt buộc phải thực hiện đồng loạt.

Ngoài ra, sở cũng chỉ đạo các trường không tổ chức bán sách giáo khoa, vở học sinh, dụng cụ học tập của học sinh trong nhà trường. Các cơ sở giáo dục chỉ thông báo và hướng dẫn cho phụ huynh học sinh tự mua sắm.

Sở cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011 của Bộ GD&ĐT. Tất cả khoản thu, chi, hoạt động có liên quan đến tài chính trong các cơ sở giáo dục phải thực hiện theo đúng quy định và thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm túc công tác công khai về cam kết chất lượng GD&ĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định. Đồng thời, các trường tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán các khoản thu không dùng tiền mặt theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do Bộ GD&ĐT ban hành, học sinh cả nước sẽ tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 9, lớp 12) tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Giống các năm trước, học sinh các cấp sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9. Bộ GD&ĐT yêu cầu học kỳ 1 cần kết thúc trước ngày 18/1/2026 và hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Các địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học cũng cần phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.