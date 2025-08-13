Một tỉnh có 150 thí sinh tăng điểm Ngữ văn sau phúc khảo

150 bài thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT ở Khánh Hòa tăng điểm sau khi phúc khảo, trong đó, bài tăng cao nhất là 0,75 điểm.

Khánh Hòa có gần 25.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Khánh Hòa, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, toàn tỉnh có 346 bài thi môn Ngữ văn đề nghị phúc khảo.

Kết quả, 196 bài thi giữ nguyên điểm và và 150 bài thi được tăng điểm. Trong đó, bài thi tăng nhiều nhất là 0,75 điểm và mức tăng này chỉ có một thí sinh; một thí sinh khác được tăng 0,5 điểm và 148 bài thi tăng 0,25 điểm.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Văn của nhiều thí sinh ở Khánh Hòa thay đổi sau phúc khảo. Ảnh: Sở GD&ĐT Khánh Hòa.

Cũng theo thông báo, toàn bộ các bài thi/môn thi trắc nghiệm giữ nguyên điểm số sau phúc khảo.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa nêu rõ đối với thí sinh có kết quả thay đổi điểm, đơn vị sẽ cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi và đề nghị các trường cử người có trách nhiệm đến phòng quản lý chất lượng nhận.

Đồng thời, các đơn vị phải thông báo rộng rãi để phụ huynh và thí sinh biết, thu hồi và hủy giấy chứng nhận kết quả thi cũ trước khi cấp giấy mới.

Cả nước năm nay có hơn 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, Khánh Hòa có gần 25.000 thí sinh. Tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh đạt 97,7%, bình quân điểm của các bài thi là 5,9. Ở môn Ngữ văn, hơn 90% thí sinh đạt điểm 5 trở lên.

Trước đó, kết quả phúc khảo của một thí sinh ở Lào Cai cũng gây bất ngờ. Cụ thể, một bài thi môn Sinh học tăng từ 1,1 lên 8,75 điểm, lý do là thí sinh ghi sai mã đề thi trên phiếu thu bài, ghi sai và tô sai mã đề thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm so với mã đề thi đã phát.