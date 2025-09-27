Một tỉnh miền Trung cho học sinh nghỉ học tránh bão số 10

Tỉnh này cho trẻ nghỉ học ngày 29/9, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão để cho trẻ nghỉ từ ngày 30/9 (nếu cần thiết).

Bão Bualoi được đánh giá mang tính chất "đa thiên tai". Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngày 27/9, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học trong ngày 29/9 để bảo đảm an toàn.

Theo đó, sở nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến bão, không được chủ quan, lơ là, đồng thời phải xây dựng phương án ứng phó với tinh thần quyết liệt, chủ động từ sớm, từ xa. Các trường cũng phải lên kế hoạch bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Từ ngày 30/9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Song song, các trường phải rà soát, củng cố cơ sở vật chất, đặc biệt tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa có nguy cơ ngập úng hoặc sạt lở; di dời máy móc, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Thanh Hóa chỉ đạo trường học cần sẵn sàng làm nơi tránh trú bão cho nhân dân, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau mưa bão, bảo đảm môi trường an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.

Tỉnh Hà Tĩnh chưa có chỉ đạo chính thức cho học sinh nghỉ học tránh bão, nhưng hiện tại, địa phương này đã có chỉ đạo sơ tán hơn 15.700 người thuộc 6.556 hộ dân tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông, bắt đầu từ 13h ngày 27/9 và phải hoàn thành trước 9h ngày 28/9.

Theo đó, các hộ dân này sẽ được di dời đến trường học, trụ sở ủy ban, trạm y tế hoặc các nhà cao tầng kiên cố trên địa bàn.

Căn cứ tình hình bão, mưa lũ trên địa bàn, chủ tịch UBND cấp xã có thể quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Quảng Trị cũng có chỉ đạo tương tự. Ngay sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chủ trì cuộc họp để triển khai công tác ứng phó với bão.

Theo đó, ông nhấn mạnh rằng căn cứ tình hình thực tế, địa phương có thể chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ huy động lực lượng xung kích, tình nguyện hỗ trợ các trường học, trạm y tế, các gia đình chính sách, người neo đơn chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn trong đợt bão này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 13h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 15 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 270km về phía đông nam, cách Đà Nẵng khoảng 640km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 11-12 (103-133 km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30-35 km/h.