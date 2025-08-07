Một tỉnh thưởng 400 triệu đồng cho thí sinh đoạt huy chương Olympic

Thí sinh đoạt huy chương đồng được tỉnh khen thưởng 400 triệu đồng, giáo viên phụ trách đội tuyển cũng nhận thưởng 200 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Ninh thưởng 400 triệu đồng cho thí sinh Olympic. Ảnh: Chí Hùng.

Địa phương chi mạnh tiền thưởng cho thí sinh Olympic là tỉnh Quảng Ninh. Vào sáng 7/8, UBND tỉnh này đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho em Ninh Quang Thắng và thầy Hà Đại Tôn (giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Hạ Long) vì đã có thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 37.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh đã trao thưởng 400 triệu đồng cho em Ninh Quang Thắng - thí sinh đoạt huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế. Thầy Hà Đại Tôn - giáo viên phụ trách đội tuyển Tin học - cũng được thưởng 200 triệu đồng.

Mức thưởng này được thực hiện theo Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh, quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh giỏi và giáo viên bồi dưỡng từ năm học 2021-2022 đến 2025-2026.

Em Ninh Quang Thắng được trao thưởng vào ngày 7/8. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh biểu dương thành tích nổi bật của em Ninh Quang Thắng. Bà khen ngợi Thắng là học sinh có bề dày thành tích học tập, đặc biệt trong lĩnh vực Tin học, từng đoạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh và quốc gia. Phó chủ tịch đồng thời ghi nhận đóng góp âm thầm, tận tụy của các thầy cô giáo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Từ thành tích này, UBND tỉnh cũng đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, tham mưu cơ chế chính sách để tạo điều kiện tốt hơn cho việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi; đặc biệt chú trọng hỗ trợ học sinh trong hành trình chinh phục các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Ninh luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư toàn diện từ tỉnh với nhiều chính sách hiệu quả. Cơ sở vật chất trường học ngày càng khang trang, hiện đại; chất lượng đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao; phong trào thi đua dạy tốt - học tốt được đẩy mạnh. Nhờ đó, giáo dục tỉnh đạt nhiều thành tựu nổi bật trên cả đấu trường quốc gia và quốc tế.

Năm 2025, Quảng Ninh xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố mới về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tỉnh cũng có 88 học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và 5 em được chọn vào đội dự tuyển Olympic quốc tế.