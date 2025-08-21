Một trường 'quay xe' sau khi đã công bố điểm chuẩn

Là một trong những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn nhưng trường này phải thông báo dời lịch. Theo đó, mức điểm đã được công bố trước đó bị hủy.

Các trường đại học phải lọc ảo thêm 4 lần, sau đó mới công bố điểm chuẩn. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 20/8, Đại học Hùng Vương TP.HCM thông báo dời lịch công bố điểm chuẩn. Nội dung này được đưa ra ngay sau khi Bộ GD&ĐT yêu cầu điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo thêm 4 lần.

Theo đó, nhà trường dự kiến công bố điểm trúng tuyển vào 13h ngày 22/8. Thí sinh có thể xác nhận nhập học từ ngày 23/8 đến ngày 30/8/2025.

Trước đó, vào sáng 20/8, Đại học Hùng Vương TP.HCM đã thông báo điểm chuẩn đợt 1 với mức điểm dao động từ 15-20. Trong đó, ngành Tâm lý học lấy mức cao nhất với 20 điểm, theo sau đó là nhóm ngành Luật với 18 điểm và các ngành còn lại chung mức trúng tuyển 15 điểm.

Nhà trường cho biết thêm thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển cao nhất đạt 27,72 điểm (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc ). Một số ngành khác ghi nhận nhiều thí sinh đạt trên 27 điểm như Ngôn ngữ Anh, Marketing, Du lịch - Lữ hành, Tâm lý học. Điểm trung bình phổ biến ở các ngành nằm trong khoảng 18-23 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương công bố vào ngày 20/8.

Về phía Bộ GD&ĐT, trong thông báo ngày 20/8, bộ cho biết lịch công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ lùi đến ngày 22/8, thay vì 17h ngày 20/8 vì tăng số lần lọc ảo. Quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8, sau đó, các đại học công bố điểm chuẩn từ chiều cùng ngày.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, năm nay, cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, đạt tỷ lệ hơn 73% trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học). Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường sẽ xét tuyển bổ sung.