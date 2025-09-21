Môtô điện đầu tiên của Honda - mạnh ngang xe 600 cc, sạc đầy đi 130 km

|
Honda là cái tên nổi bật hàng đầu thị trường xe 2 bánh thế giới. Hãng xe Nhật Bản cũng đã ra mắt một vài xe máy điện, nhưng WN7 mới là mẫu môtô thuần điện đầu tiên của Honda.
Honda WN7 là chiếc naked bike thuần điện theo phong cách streetfighter, được xem là phiên bản sản xuất của concept EV Fun mà Honda lần đầu giới thiệu vào năm 2024.
Khối lượng không tải của Honda WN7 là 217 kg, tức nặng hơn 25 kg so với Honda CB750 Hornet.
Chiếc môtô điện sở hữu ngoại hình góc cạnh, cơ bắp và khá hiện đại. Đèn pha dạng LED với thiết kế phân tầng.
Mâm đúc đa chấu cùng bộ lốp khá to bản. Honda WN7 trang bị gắp đơn phía sau.
Ghi-đông của Honda WN7 sở hữu thiết kế đậm chất naked bike.
Màn hình LCD kích thước 5,1 inch trang bị cho Honda WN7, hỗ trợ kết nối thiết bị di động thông qua ứng dụng Honda RoadSync.
Honda lý giải tên gọi WN7 tạo nên từ các thành tố mô tả đặc trưng của chiếc môtô điện. Chẳng hạn, W xuất phát từ concept "Be the Wind", N viết tắt của naked và số 7 đề cập đến phân khúc công suất.
Honda chưa xác nhận thông số chính thức của WN7, nhưng trang tin MCN của Anh cho rằng mẫu môtô điện sở hữu công suất tối đa 67 mã lực, mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Trước đó, Honda từng tiết lộ mẫu môtô điện này có công suất tương đương môtô 600 cc, cung cấp lượng mô-men xoắn ngang ngửa các mẫu xe 1.000 phân khối.
Thông tin chi tiết về dung lượng gói pin cũng chưa được công bố. Tuy nhiên, Honda xác nhận WN7 có thể hoạt động tối đa 130 km sau mỗi lần sạc đầy. Nhờ hỗ trợ sạc nhanh DC qua cổng CCS2, Honda WN7 có thể nạp lại 20-80% dung lượng pin trong 30 phút, sạc đầy 0-100% pin trong 3 giờ khi sử dụng bộ sạc treo tường.
Tại Anh, Honda WN7 được mở bán với giá 12.999 bảng Anh, tương đương khoảng 17.700 USD. Theo Carscoops, xe máy điện của Honda tại Anh chỉ có giá 3.299-3.800 bảng Anh (khoảng 4.497-5.175 USD), còn môtô phân khối lớn của thương hiệu này như CB750 Hornet (7.449 bảng Anh/10.145 USD) hay CB1000 Hornet SP (10.099 bảng Anh/13.762 USD) cũng sở hữu giá bán hấp dẫn hơn Honda WN7.
Ngay cả trong phân khúc môtô điện, Honda WN7 cũng được đánh giá sẽ gặp ít nhiều khó khăn. Ở Anh, thương hiệu LiveWire của Harley-Davidson đang cung cấp một lựa chọn môtô điện mang tên S2, sở hữu phạm vi hoạt động 193 km/lần sạc cùng giá bán 8.799-10.599 bảng Anh, tương đương 11.980-14.445 USD.
