Môtô điện đầu tiên của Honda - mạnh ngang xe 600 cc, sạc đầy đi 130 km

Tại Anh, Honda WN7 được mở bán với giá 12.999 bảng Anh, tương đương khoảng 17.700 USD . Theo Carscoops, xe máy điện của Honda tại Anh chỉ có giá 3.299-3.800 bảng Anh (khoảng 4.497- 5.175 USD ), còn môtô phân khối lớn của thương hiệu này như CB750 Hornet (7.449 bảng Anh/ 10.145 USD ) hay CB1000 Hornet SP (10.099 bảng Anh/ 13.762 USD ) cũng sở hữu giá bán hấp dẫn hơn Honda WN7.