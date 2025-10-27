Môtô phân khối lớn của Honda có thể bị lỏng bu lông cần chuyển số

Bu lông cần chuyển số trên các xe Honda CB1000 có thể bị lỏng khi vận hành, ảnh hưởng đến quá trình chuyển số khi lái xe.

Trên website chính thức, Honda Việt Nam thông báo đợt triệu hồi để thay thế phụ tùng bu lông cần chuyển số cho dòng xe CB1000 2025 sản xuất tại Nhật Bản. Các xe này được Honda Việt Nam giới thiệu đến khách hàng trong nước vào tháng 2 với tên gọi CB1000 Hornet, giá bán 339,9 triệu đồng.

Honda Việt Nam cho biết bu lông cần chuyển số trên các xe Honda CB1000 có thể bị lỏng khi vận hành, ảnh hưởng đến quá trình chuyển số khi lái xe. Điều này có thể gây bất tiện cho khách hàng, trong trường hợp hy hữu có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Honda Việt Nam cũng cho biết thêm tính đến hiện tại chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng đến vận hành hoặc an toàn của xe liên quan đến bu lông cần chuyển số bị lỏng trên Honda CB1000.

Khách hàng sở hữu Honda CB1000 Hornet tại Việt Nam sẽ sớm nhận được thông tin qua email, điện thoại hoặc các hình thức liên lạc khác về kế hoạch thay thế, bao gồm địa điểm và thời gian thực hiện từ các cửa hàng DreamWing và các cửa hàng được ủy nhiệm sửa chữa xe phân khối lớn tại các HEAD chính hãng.

Hiện, Honda CB1000 cùng với CB500 là những mẫu môtô phân khối lớn thuộc dòng Hornet đang được hãng xe Nhật Bản phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Xe sở hữu phong cách streetfighter kết hợp màu đen nhám kim loại, được Honda mô tả như một chú ong bắp cày. Honda CB1000 được trang bị cặp đèn pha LED, bình xăng hình cánh xòe đặc trưng của dòng Hornet.

Khung xe thép sơn đen, có độ cứng xoắn cao. Honda CB1000 Hornet được trang bị phuộc Showa SFF-BP 41mm USD và giảm xóc Öhlins TTX36, ngàm phanh trước là loại Brembo Stylema bốn pít-tông kết hợp đĩa phanh nổi 310 mm.

"Trái tim" của Honda CB1000 Hornet là khối động cơ 4 xy-lanh dung tích 1.000 cc kế thừa từ CBR1000RR Fireblade, sản sinh công suất tối đa 112,7 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 101 Nm tại 8.000 vòng/phút.

Honda đã nâng cấp hệ thống động cơ này với hệ thống Throttle By Wire (TBW), cho phép người lái tùy chỉnh ba chế độ lái mặc định cùng hai chế độ người dùng riêng biệt. Mẫu môtô phân khối lớn cũng được hãng xe Nhật Bản trang bị tính năng Emergency Stop Signal (ESS).