MPV đua giảm giá, đại diện nào cũng 'ngập' ưu đãi

Các mẫu MPV 7 chỗ phổ thông đến cao cấp đều đang giảm giá và tặng kèm quà, chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm vào cuối năm.

Ngay từ đầu tháng 9, nhiều mẫu MPV phổ thông đến cỡ trung đều được giảm giá hàng chục triệu đồng. Đây đều là những cái tên ăn khách, có doanh số bán tốt trong những kỳ báo cáo gần nhất.

Mitsubishi Xpander giảm 100% phí trước bạ

Khách Việt mua Mitsubishi Xpander trong tháng 9 được hỗ trợ 100% phí trước bạ và tặng phiếu nhiên liệu, camera lùi, bảo hiểm vật chất hoặc camera 360 độ tùy phiên bản.

Trong đó, phiên bản MT số VIN 2024 được hưởng khuyến mại tương đương 50% lệ phí trước bạ, quà phiếu nhiên liệu trị giá lên tới 15 triệu đồng và camera lùi.

Mitsubishi Xpander giảm phí trước bạ trong tháng 9. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Ngoài Xpander, biến thể SUV là Xpander Cross cũng được áp dụng ưu đãi tiền mặt tương đương 75 triệu, bao gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu và camera 360.

Tại Việt Nam, Xpander hiện là mẫu MPV phổ thông bán chạy nhất với doanh số lũy kế vượt mốc 9.000 chiếc sau 8 tháng. Dù không thể tranh ngôi dẫn đầu toàn thị trường, đây vẫn là cái tên thu hút người mua ở cả nhóm khách hàng gia đình lẫn dịch vụ nhờ lợi thế về giá.

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio

Trong tháng 9, bộ đôi MPV cỡ nhỏ của Toyota gồm Veloz Cross và Avanza Premio đều được áp dụng ưu đãi hàng chục triệu đồng.

Chương trình khuyến mại bao gồm 100% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thân vỏ Toyota, tương đương 64,7-69,3 triệu đồng với Avanza Premio và 72,7-75 triệu đồng với Veloz Cross. Trong tháng trước, Toyota bán 639 chiếc Veloz Cross, nâng tổng lượng xe bán ra năm nay lên mốc 5.272 chiếc.

Hai mẫu MPV phổ thông từ Toyota liên tục áp dụng ưu đãi tốt. Ảnh: TMV.

Đây được xem là kỳ vọng của Toyota trong cuộc đua với Mitsubishi ở phân khúc MPV phổ thông.

Tuy nhiên đã 3 năm từ khi xuất hiện, khoảng cách giữa Veloz Cross và Xpander dường như không rút ngắn quá nhiều, đặc biệt khi đối thủ đồng hương cũng thường xuyên hưởng ưu đãi tốt.

Hai phiên bản Honda BR-V tại Việt Nam được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm một năm bảo hiểm thân vỏ. Với giá niêm yết 629-705 triệu đồng, khoản ưu đãi phí trước bạ dành cho Honda BR-V hiện dao động 31-35,3 triệu đồng.

Xe Hàn hưởng ưu đãi tốt

Loạt MPV Hàn Quốc như Kia Carnival hay Hyundai Stargazer cũng giảm giá tiền mặt hàng chục triệu đồng trong tháng 9.

Cụ thể, mẫu MPV cao cấp Carnival giảm tiền mặt đến 65 triệu đồng. Khách mua phiên bản diesel được tặng thêm một năm bảo hiểm vật chất. Với phiên bản Signature, người mua hưởng tổng ưu đãi tiền mặt là 80 triệu đồng.

Mức khuyến mại của Carnival dao động khoảng 65-80 triệu đồng tùy phiên bản. Ảnh: Kia.

Đối với mẫu MPV phổ thông Stargazer, Hyundai Thành Công áp dụng mức giảm tiền mặt 40 triệu đồng, đưa giá bán của xe từ 489-599 triệu xuống còn 449-559 triệu đồng.

MPV Trung Quốc cạnh tranh bằng quà tặng

Khách hàng mua MG G50 được tặng gói bảo hiểm vật chất trị giá dao động 10-30 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện, mẫu MPV này có giá bán dao động 599-749 triệu đồng.

BYD M6 là mẫu MPV thuần điện hiếm hoi từ các thương hiệu quốc tế. Với giá bán 756 triệu đồng, khách hàng khi mua M6 được tặng kèm gói bảo hiểm thân vỏ tùy chương trình đại lý, bộ chuyển nguồn V2L, sạc cầm tay 2,2 kW và bộ sạc tại nhà 7 kW.

Khách mua 2 mẫu MPV Trung Quốc đều đang được tặng phụ kiện hoặc gói bảo hiểm. Ảnh: Đan Thanh.

Dòng MPV vốn đã sôi động nay càng thêm nóng khi hàng loạt hãng tung ưu đãi mạnh tay ngay từ tháng 9. Cuộc đua khuyến mại giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn với những mẫu xe gia đình, từ phổ thông đến cao cấp. Đây là thời điểm thích hợp để người mua ‘xuống tiền’, khi thị trường bước vào giai đoạn nước rút cuối năm.