Mr Pips sở hữu nhiều căn hộ, xe Rolls-Royce ở Dubai, Australia

Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cầm đầu. Đối tượng này sở hữu nhiều căn hộ, xe sang tại nước ngoài.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips, SN 1990, trú tại Hà Nội, người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép) sở hữu khối tài sản lớn ở Dubai, Australia, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tài liệu điều tra, Mr Pips cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia.

Ngoài ra, Mr Pips sở hữu hàng loạt căn hộ cao cấp: 2 căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD ; Một căn hộ tại Dubai trị giá khoảng 600.000 USD ; 2 căn hộ chung cư tại Australia tổng trị giá 700.000 USD ; Một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD .

Bị can Phó Đức Nam (Mr Pips).

Cơ quan điều tra còn xác định Nam sở hữu nhiều xe sang: 2 chiếc Lexus và một Range Rover Defender tại Campuchia (trị giá khoảng 500.000 USD ); 2 xe Rolls-Royce tại Dubai (tổng trị giá khoảng 700.000 USD ).

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh của hệ thống Mr Pips và đồng phạm, làm việc tại các văn phòng giao dịch do Mr Pips cùng đồng phạm tổ chức. Trong số này gồm: 870 nhân viên sale; 119 leader (trưởng nhóm); 34 senior manager; 5 quản lý văn phòng cấp cao.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục C01 Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa và thực hiện thu hồi tài sản theo quy định pháp luật quốc tế.

Theo kết quả điều tra, đường dây của Phó Đức Nam hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế" với cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh (sale) được tuyển dụng và đào tạo bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời gọi đầu tư vào "các sàn chứng khoán quốc tế có uy tín, có chuyên gia tư vấn riêng".

Qua đối chiếu sao kê, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định mức thu nhập của nhân viên dao động từ 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỷ đồng .

520 đối tượng được nhận thưởng, trong đó 36 người có mức thưởng 500 triệu đồng trở lên, 28 người hưởng 200-500 triệu đồng.

Tổng cộng, gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, hồ sơ vụ án đang được phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân TP Hà Nội đánh giá để truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật.

Các tội danh được xem xét gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 BLHS 2015), "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản" (Điều 290), "Rửa tiền" (Điều 324) nếu chứng minh được dòng tiền được hợp thức hóa qua các kênh quốc tế.