MrBeast: 'Tôi thức dậy và thấy hàng triệu người ghét mình'

Jimmy Donaldson, hay còn gọi là MrBeast, bất bình về việc bị một trang tin tức trích dẫn sai lời, dẫn đến việc anh bị hàng triệu người trên mạng xã hội chỉ trích.

MrBeast chỉ trích một trang tin trích dẫn sai khiến anh bị hàng triệu người ghét bỏ. Ảnh: Amazon Prime Studios.

Trên trang X (trước đây là Twitter), MrBeast viết: "Một trang tin đã đưa tin sai rằng tôi nói 'cuộc sống dễ dàng hơn khi bạn nghèo', trong khi tôi chưa bao giờ nói điều đó. Bây giờ, tôi thức dậy và thấy hàng triệu người tin vào bài báo sai sự thật này, rồi ghét bỏ tôi. Nổi tiếng thật quá nực cười". Bài đăng này đã thu hút hơn 17 triệu lượt xem.

Trang tin đưa tin sai lệch được đề cập đến là Kotaku, một trang web chính về đánh giá trò chơi và tin tức giải trí. Tiêu đề bài báo ban đầu là: "MrBeast: Cuộc sống 'dễ dàng hơn khi bạn nghèo'". Tuy nhiên, sau khi bị MrBeast và cộng đồng mạng phản ứng, Kotaku đã gỡ bài đăng trên X và chỉnh sửa lại tiêu đề cũng như nội dung trong bài báo.

Trong phần đính chính, Kotaku thừa nhận: "Phiên bản trước đã trích dẫn sai lời MrBeast nói về những khó khăn trong cuộc sống hiện tại của anh ấy". Theo Kotaku, sai lầm này xuất phát từ bản ghi lại lời nói do bên PR cung cấp trước khi tập podcast có MrBeast lên sóng.

Trước đó, MrBeast xuất hiện trong tập podcast "Diary of a CEO" do doanh nhân Steven Bartlett thực hiện. Trong cuộc phỏng vấn, anh chia sẻ: "Dễ dàng hơn rất nhiều so với tất cả mớ hỗn độn này, nơi mà tôi kiểu như… tôi không biết mình đang ở múi giờ nào. Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi không biết hai ngày nữa mình sẽ đi đâu. Có những ngày tôi đi ngủ lúc 10h sáng, có những ngày lại ngủ lúc 17h chiều. Thật là một mớ lộn xộn".

Donaldson là YouTuber được theo dõi nhiều nhất thế giới với hơn 370 triệu lượt đăng ký. Anh nổi tiếng nhờ những video quy mô lớn, từ những trò chơi mạo hiểm đến các hoạt động từ thiện như phát tiền, nhà, xe, và trả tiền chữa bệnh.

Gần đây, anh còn bước chân vào lĩnh vực truyền hình với chương trình "Beast Games" trên Prime Video, nơi người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng hơn 5 triệu USD và một hòn đảo riêng. Sự việc bị trích dẫn sai vẫn gây tranh cãi trên mạng, nhưng có vẻ như nó không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp YouTube ấn tượng hiện tại của MrBeast.