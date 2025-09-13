Mua 2 căn nhà trước tuổi 35

27 tuổi, Hoàng Kiên mua căn nhà đầu tiên sau 6 năm làm việc ở Hà Nội. 8 năm sau, anh chuyển vào TP.HCM và có “tổ ấm” thứ 2 tại đây.

Căn chung cư ở Hà Nội của Hoàng Kiên có giá 1,3 tỷ đồng vào năm 2017. Đến nay, giá trị đã tăng lên gấp 3 lần.

Đầu năm 2017, Hoàng Kiên (sinh năm 1990) quyết định mua căn nhà đầu tiên tại TP Hà Nội. Sau 6 năm làm việc, anh có 800 triệu đồng tiền tiết kiệm, vay thêm ngân hàng 500 triệu đồng để sở hữu căn chung cư 65 m2, 2 phòng ngủ với giá 1,3 tỷ đồng .

“Thời điểm đó giá nhà chưa quá cao, thu nhập cũng cho phép tôi tích lũy dòng tiền ổn định từ công việc, giúp vay vốn và góp trả một cách thuận lợi”, anh nói với Tri Thức - Znews.

Năm 2023, do thay đổi công việc, Kiên chuyển vào TP.HCM sinh sống, quyết định an cư lạc nghiệp tại đây. Sau 2 năm thuê trọ nhiều nơi, anh “chốt” mua thêm một căn nhà, dọn vào ở từ đầu tháng 9 này.

Trước tuổi 35, Hoàng Kiên đã “tậu” được 2 căn nhà. Đây cũng là mục tiêu mà nhiều người trẻ hướng tới, nhưng không dễ dàng thực hiện được trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng “nóng” và giá nhà ở các thành phố lớn liên tục tăng cao.

Tậu 2 căn nhà trong 8 năm

Với Hoàng Kiên, 6-7 năm làm việc tại Hà Nội là quãng “thời gian vàng” để anh tích lũy kinh nghiệm và tích góp vốn mua nhà. Thời điểm đó, giá nhà khá “ổn định”, từ 1- 2 tỷ đồng là đã có một căn chung cư.

Sau khi chuyển vào TP.HCM, căn nhà tại Hà Nội được Kiên cho thuê với giá 7 triệu đồng/tháng, tạo ra dòng tiền thụ động. Số tiền này được Kiên gửi ngân hàng để lấy lãi theo tháng.

“Hiện tại, giá trị căn nhà của tôi tăng gấp 3 lần so với lúc mua”, anh cho hay.

Từ năm 2023 đến đầu 2025, Hoàng Kiên chuyển 2-3 chỗ trọ ở TP.HCM để tìm không gian sống phù hợp nhất. Đến đầu tháng 9, anh quyết định mua căn nhà thứ 2 để có chỗ an cư hợp lý trong khoảng thời gian làm việc tại đây.

Căn chung cư của Hoàng Kiên tại TP.HCM có giá 4 tỷ đồng .

Căn nhà mới mua có giá 4 tỷ đồng , gấp hơn 3 lần so với căn nhà đầu tiên Kiên mua tại Hà Nội. Tuy nhiên, với tình hình biến động của ngành bất động sản gần đây, số tiền bỏ ra này theo anh là hợp lý.

“Mức giá khởi điểm của căn nhà này tương đương giá trị nhà tôi ở Hà Nội. Tôi cũng cân nhắc, tính toán kỹ càng, muốn có nơi ở ổn định chứ không phải thuê trọ hàng tháng nữa”, chàng trai cho hay.

Kiên chia sẻ anh không coi bất động sản là công cụ duy nhất để đầu tư, nhưng việc mua nhà có thể làm nguồn thu nhập thụ động qua việc cho thuê và đồng thời tăng giá trị tài sản theo thời gian. Đây cũng là cách anh tận dụng cơ hội từ thị trường bất động sản Việt Nam đang phát triển mạnh.

"Chiến lược" đúng đắn

Hoàng Kiên không xuất thân từ gia đình giàu có, bố mẹ ở quê cũng không quá khá giả. Hai căn nhà sở hữu đến thời điểm hiện tại dựa trên sự nỗ lực học tập, lao động và công việc ổn định của anh trong suốt nhiều năm.

“Tôi đầu tư vào học tập, kỹ năng và kinh nghiệm nghề là bước đầu tiên quan trọng để đảm bảo thu nhập đủ sức mua nhà, tích lũy tài sản dài hạn”, anh nói.

Kiên cũng thừa nhận may mắn khi căn nhà đầu tiên mua vào những năm cuối cùng mà công nhân viên chức có khả năng mua được nhờ vào tiết kiệm và lương hàng tháng và đủ khả năng chi trả ngân hàng.

“Hiện tại, giá bất động sản tăng chóng mặt. Việc sở hữu căn nhà đối với người trẻ, đặc biệt công nhân viên chức, đã trở nên khó khăn do giá nhà tăng cao và sự chênh lệch lương không theo kịp”, anh khẳng định.

Lên kế hoạch từ sớm giúp Hoàng Kiên sở hữu 2 căn nhà trước tuổi 35.

Để mua được căn chung cư thứ 2 ở phường Phú Nhuận (TP.HCM), ngoài công việc tốt, tích lũy dài hạn, Kiên còn đầu tư song song vào nhiều kênh tài chính.

Anh phân bổ nguồn vốn vào nhiều loại tài sản khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào bất động sản, vàng hay chứng khoán. Việc phân chia tỷ trọng hợp lý giúp hạn chế rủi ro khi một kênh đầu tư có biến động hoặc suy giảm giá trị, nhờ đó vẫn duy trì được dòng tiền từ các khoản đầu tư khác.

“Quy tắc then chốt để đầu tư hiệu quả chính là kỷ luật: phải giữ được sự kiên trì trong quá trình đầu tư, tuân thủ nguyên tắc khi có lợi nhuận và đặc biệt không ngần ngại cắt lỗ khi mức thua lỗ vượt quá giới hạn cho phép”, anh cho biết.

Theo Hoàng Kiên, thị trường nào cũng tiềm ẩn rủi ro riêng. Ví dụ, chứng khoán luôn có những biến động nhất thời, anh đầu tư định hướng dài hạn từ 5-10 năm, tiềm năng tăng trưởng vẫn rất lớn.

Thị trường vàng đang tăng chóng mặt, Kiên xem đây là nguồn đầu tư dài hạn khoảng 3-5 năm. Ngoài ra, tiền số là một kênh đầu tư tốt, nhưng mức độ biến động và rủi ro của nó còn lớn hơn nhiều so với các loại tài sản truyền thống.

“Để mua được căn nhà hiện tại, tôi phân bổ tài sản thành nhiều khoản đầu tư khác nhau. Nhiều bạn bè xin lời khuyên để mua được nhà, tôi cho rằng việc đầu tư sớm và có kế hoạch rút vốn đúng lúc sẽ là chìa khóa để đạt được mục tiêu đó”, Kiên nói.