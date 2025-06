Mua bán hóa đơn khống hợp thức cát lậu, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ

Công an xác định trong khoảng nửa năm, Bình cùng đồng phạm mua bán hàng chục hóa đơn khống, hợp thức hóa nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình để thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (1980), Trịnh Thị Dung (1984, cùng trú Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (1981, trú tỉnh Quảng Bình) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Bình.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, cảnh sát phát hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức hóa nguồn vật liệu xây dựng. Theo đó, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (địa chỉ ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình) do Nguyễn Như Anh làm Giám đốc và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) là 2 nhà thầu đã ký kết các Hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park (TP Vinh, Nghệ An) do Công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào làm chủ đầu tư.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố Nguyễn Như Anh và Trịnh Thị Dung.

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sau đó, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn GTGT khống nhằm hợp thức hóa nguồn vật liệu.

Công an xác định từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Bình thông đồng với Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 14 số hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và 8 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC. Hành vi này của nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng .

Hiện, vụ việc được cảnh sát mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.