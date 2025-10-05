Mùa cuối năm, SUV tầm giá 600 triệu hưởng giảm giá hàng chục triệu

Hàng loạt mẫu xe Hàn, Nhật trong nhóm SUV cỡ B như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris đều đang được giảm hàng chục triệu đồng trong quý cuối năm.

Quý IV là giai đoạn cao điểm của thị trường ôtô Việt khi chuẩn bị bước vào mùa tổng kết doanh số cả năm. Đây cũng là lúc các hãng tăng mức ưu đãi, kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng. Chỉ trong vài ngày đầu tháng 10, loạt mẫu SUV tầm giá 600 triệu đồng đã liên tục được áp dụng giảm giá, dao động hàng chục triệu đồng.

Toyota Yaris Cross và 2 mẫu MPV giảm phí trước bạ

Mẫu SUV cỡ B bán chạy thứ nhì thị trường Việt hiện tại là Yaris Cross, đang được hưởng mức ưu đãi đến 50%. Chương trình khuyến mại áp dụng đồng thời 2 phiên bản chạy xăng và hybrid.

Ngoài ra, người mua còn sở hữu thêm một năm bảo hiểm thân vỏ miễn phí khi thanh toán trong tháng 10. Tổng giá trị ưu đãi của Yaris Cross khoảng 42-48,5 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Yaris Cross được bán với giá 650 cho bản chạy xăng, tùy chọn động cơ hybrid có giá 765 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross, Veloz Cross và Avanza Premio đều được tăng mức ưu đãi trong tháng 10. Ảnh: TMV.

Ngoài Yaris Cross, 2 cái tên thuộc phân khúc MPV 7 chỗ là Veloz Cross và Avanza Premio nâng mức ưu đãi lên 100% phí trước bạ trong tháng 10, giá trị khuyến mại dao động 64,7-69,3 triệu cho Avanza Premio và 72,7-75 triệu đồng với Veloz Cross.

Tại Việt Nam, đây là 2 chiếc MPV thuộc nhóm có sức bán ổn định và thường xuyên giảm giá. Giá của Avanza Premio khoảng 558-598 triệu trong khi Veloz Cross có giá 638-668 triệu đồng.

Honda HR-V ưu đãi, hỗ trợ thu cũ đổi mới

Trong tháng 10, khách hàng mua Honda HR-V bản G được tặng 100% phí trước bạ, trị giá khoảng 69 triệu đồng. Với phiên bản L và e:HEV RS, mức khuyến mại là 50% phí trước bạ và một năm bảo hiểm Honda, tương đương 75-86 triệu đồng.

Giá của HR-V tại Việt Nam dao động 699-750 triệu cho 2 phiên bản chạy xăng. Mẫu xe sở hữu động cơ hybrid có giá 869 triệu đồng.

Mẫu SUV cỡ B của Honda được giảm giá cả phiên bản xăng và hybrid. Ảnh: Đan Thanh.

Honda cũng triển khai chương trình hỗ trợ thu cũ đổi mới cho khách hàng mua HR-V tại các đại lý từ nay đến hết tháng 10. Mức hỗ trợ là 20 triệu đồng tiền mặt. Chương trình này chỉ áp dụng với khách hàng bán lại xe qua hệ thống nhà phân phối chính hãng, đồng thời ký hợp đồng mua ôtô mới.

Mitsubishi Xforce giảm đến 68 triệu

Toàn bộ phiên bản của Mitsubishi Xforce đều đang hưởng mức ưu đãi từ 50% đến 100% phí trước bạ trong tháng đầu quý IV. Trong đó, phiên bản Premium và GLX được khuyến mại mạnh tay nhất, tương đương 60-68 triệu đồng.

Các tùy chọn còn lại được giảm 50% phí trước bạ, tương đương 20-35,5 triệu đồng.

Đáng nói là 2 mẫu xe vừa nâng cấp là Xpander AT Premium 2026 và Xpander Cross 2026 đều được áp dụng ưu đãi 100% phí trước bạ. Trong đó, Xpander Cross 2026 được giảm tổng giá trị đến 80 triệu còn Xpander AT Premium 2026 có mức ưu đãi là 76 triệu đồng sau khi cộng thêm một năm bảo hiểm vật chất.

Kia Seltos ưu đãi tiền mặt

Trong tháng 10, mẫu SUV cỡ B của Kia được hưởng ưu đãi tiền mặt tùy phiên bản. Trong đó tùy chọn 1.5 Turbo Luxury và 1.5 Luxury giảm 50 triệu so với giá niêm yết (699-714 triệu đồng). Kia Seltos 1.5 AT có mức ưu đãi thấp nhất, 25 triệu đồng. Sau giảm giá, mẫu xe có mức giá khoảng 574 triệu đồng.

Mức ưu đãi của Kia Seltos dao động 25-50 triệu đồng tùy phiên bản. Ảnh: Thaco.

Các phiên bản còn lại gồm 1.5 Premium, 1.5 Deluxe và 1.5 Turbo Deluxe cùng giảm 35 triệu đồng, đưa giá bán về lần lượt là 714 triệu, 604 triệu và 619 triệu đồng.

Hyundai Creta giảm 50 triệu

Hyundai Thành Công vừa triển khai chương trình khuyến mại và ưu đãi bảo hành cho toàn bộ dải sản phẩm tại Việt Nam. Trong đó Creta được giảm tiền mặt cao nhất 50 triệu đồng. Tại Việt Nam, xe được bán với 3 phiên bản và vừa trải qua đợt nâng cấp thiết kế ngoại thất. Hyundai Creta có giá dao động 599-715 triệu đồng.

Loạt ưu đãi mạnh tay trong tháng 10 cho thấy các hãng xe đang dồn lực để thúc đẩy sức mua trong giai đoạn cuối năm. Đây cũng là thời điểm tốt để khách hàng cân nhắc xuống tiền, khi giá bán thực tế chạm mức gần như thấp nhất từ đầu năm đến nay.