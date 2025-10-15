Mùa hoa súng siêu thực nhìn từ trên cao ở Tây Ninh

Giữa tháng 10, Nguyễn Khánh Vũ Khoa (40 tuổi, nhiếp ảnh gia) từ TP.HCM đến huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) để ghi lại hình ảnh mùa hoa súng đặc trưng của miền Tây. Mỗi năm, vào mùa nước nổi, người dân sẽ chèo xuồng ba lá, thả trôi theo dòng nước và lần lượt thu hoạch hoa súng.

Mùa hoa súng kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11. Vốn là loài hoa của miền sông nước, dễ trồng, nhanh sống và phát triển tốt nên những cánh đồng ở Tây Ninh phủ ngập sắc hồng, sắc tím và sắc trắng của loài hoa này khi vào thời điểm thu hoạch.

Hoa súng thường có 2 loại là súng trồng và súng mọc dại. Loại được người dân trồng có thân mập mạp, trổ bông to và chiều dài 1,5-2 m. Còn bông súng mọc dại, hay còn gọi là súng ma, có thân ốm hơn, chiều dài 3-6 m. Hoa súng có phần thân mềm, xốp hơn những loài hoa trồng dưới nước khác, nhưng lại mang sức sống dẻo dai.

Vào mùa nước nổi, từ sáng sớm, những người phụ nữ miền Tây khấp khởi mặc bà ba, chèo xuồng ba lá đi thu hoạch hoa súng. Cùng với nguồn lợi thủy sản, hoa súng là sản vật để người dân cải thiện cuộc sống. Loài hoa này có thể mua bán ở chợ, trang trí nhà cửa hoặc chế biến thành món ăn hàng ngày như canh chua, lẩu mắm hay chấm mắm kho...

Dưới bàn tay khéo léo của những người phụ nữ, từng bó hoa súng được cuộn lại, rửa sạch lớp bùn đất bám chặt, xếp thành từng bó và đưa lên xuồng. Hoa súng được trồng quanh năm, nhưng ở thời điểm nở rộ nhất, mỗi hoa chỉ nở vài giờ mỗi ngày, trong vòng 3-5 ngày là lụi tàn. Do đó, vào tháng 10, xuồng ghe di chuyển tấp nập trên đồng hoa súng.

Cảnh quạt súng, xếp dài từng bó hoa trên cánh đồng ngập nước trở nên quen thuộc vào mỗi mùa nước nổi. Vốn đam mê chụp ảnh và du lịch, Khoa tìm hiểu từ trước về Mộc Hóa và mùa hoa súng từ năm 2024. Năm nay, anh canh đến vào lúc sáng sớm, khi có đông xuồng ghe, hào hứng ghi lại cảnh thu hoạch. Những bức ảnh chụp từ trên cao mang đến góc nhìn mãn nhãn cho người xem.

Những năm gần đây, huyện Mộc Hóa (cũ) trở thành điểm đến thu hút du khách bởi tour ngắm hoa súng gần gũi. Tại đây, xuồng ba lá sẽ đưa du khách tham quan đồng súng hay len lỏi trong rừng tràm xanh ngát, sau đó thưởng thức những món ngon từ súng.

Theo nhiếp ảnh gia này, nổi bật nhất trên cánh đồng ngập nước là những bông súng màu hồng rực rỡ xen lẫn với sắc áo bà ba của phụ nữ miền Tây. Nhìn từ trên cao có thể cảm nhận sự dân dã và bình yên của miền sông nước, cảnh xếp hoa ngay ngắn đến hư ảo đến từ chính tâm huyết của người dân. Tất cả khung cảnh như bước ra từ trong ký ức.

