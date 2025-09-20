Mùa len trâu Tây Ninh ngoạn mục nhìn từ trên cao

Mỗi năm, mùa nước nổi về lại gợi nhớ đến hình ảnh của những đàn vịt chạy đồng và mùa len trâu ấn tượng trên những cánh đồng miền Tây. Trong tiếng Khmer, "len" có nghĩa là tự do, "len trâu" chính là thả trâu tự do rong ruổi trên những cánh đồng khi ngập nước.

Len trâu thường diễn ra từ tháng 7 đến tháng 11 âm lịch. Đây là lúc những cánh đồng ngập nước, cỏ cây không đủ cho trâu ăn nên người nuôi buộc phải di trâu đến những vùng đất cao hơn, tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng, gắn với tuổi thơ của nhiều người dân miền Tây.

Là người con của xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh (trước là Long An), Ngô Thanh Bình đã ấp ủ kế hoạch thực hiện bộ ảnh về mùa len trâu của quê hương. "Để có được bộ ảnh này tôi phải lặn lội dầm mưa dãi nắng, theo đàn trâu ra đồng, canh mùa nước lớn và chờ khoảnh khắc đàn trâu đi ngang để bấm. Có những lần bị trâu dí chạy, vừa sợ vừa vui, nhưng đó cũng là kỷ niệm khó quên", Bình chia sẻ.

Dành gần 2 năm để "săn" ảnh mùa len trâu, không ít lần anh đi chụp nhưng không ghi được khoảnh khắc nào ưng ý. "Từ nhà tôi đến nơi đàn trâu lội ruộng khách khoảng 7-8 km. Tuy nhiên, có một số đoạn khó đi, tôi phải vất xe đi bộ", anh nói.

"Tôi chọn chủ đề 'len trâu' vì con trâu gắn bó mật thiết với người nông dân quê tôi. Trâu từng là sức kéo chính trong công việc đồng áng, từ cày lúa, kéo đậu phộng… Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với con trâu, những buổi chiều tan học lại phụ ba mẹ cắt cỏ, dắt trâu ra đồng. Với vùng quê tôi, con trâu giống như một phần không thể tách rời của cuộc sống", Bình bày tỏ.

Khoảng 5h30, đàn trâu rời chuồng, len lỏi đến những cánh đồng và rừng tràm để tìm thức ăn. Chiều đến, khoảng 16h-17h30, đàn trâu thong dong trở về chuồng. Người chăn trâu thường di chuyển bằng xuồng hoặc lội nước để hướng trâu đến địa điểm dự kiến, tạo nên khung cảnh sinh động, sơn thủy hữu tình.

"Tôi chụp tất cả những khoảnh khắc khiến mình rung động, nhưng thích nhất vẫn là lúc đàn trâu trở về vào buổi chiều. Khi ánh nắng vàng rọi lên lưng trâu, bụng tròn căng phản chiếu ánh sáng, khung cảnh ấy tạo nên một vẻ đẹp rất đặc biệt".

Qua bộ ảnh, tác giả muốn lưu giữ vẻ đẹp của một nét văn hóa lâu đời, một nét bình dị về sự gắn bó của con trâu với dân tộc ta.

Những chú trâu hiền lành, cần mẫn đã gắn bó vơi cuộc sống của người nông dân Việt từ bao đời nay.

"Tôi hy vọng những ai đã rời xa đồng quê khi nhìn lại sẽ nhớ về một thời tuổi thơ thân thương. Đó là sự bình dị, mộc mạc vẫn còn hiện hữu giữa nhịp phát triển đô thị ngày nay", Bình chia sẻ với Tri Thức - Znews.

