Mưa lớn suốt đêm, Hà Nội nhiều nơi tắc cứng vì ngập

Trong sáng 7/10, nhiều công ty, cơ quan đã thông báo cho người lao động làm việc tại nhà do trời mưa lớn, phòng cảnh ngập, tắc đường hôm 30/9 lặp lại. Một số cửa hàng, quán ăn cũng cho biết tạm dừng kinh doanh, vận chuyển hàng trong sáng cùng ngày, chờ tới khi tình hình thời tiết ổn định hơn. Ảnh: Việt Linh.