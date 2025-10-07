Mưa lớn suốt đêm, Hà Nội nhiều nơi tắc cứng vì ngập

|
Ghi nhận lúc 7h sáng tại đường Nguyễn Trãi, đoạn gần ngã tư Khuất Duy Tiến ngập sâu khiến các phương tiện lưu thông khó khăn, giao thông tê liệt. Dự báo trong sáng 7/10, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh. Ảnh: Việt Hà.
|
Tại phường Cầu Giấy, các con đường như Trương Công Giai, Trần Thái Tông, Thành Thái bắt đầu ngập từ sáng 7/10. Khu vực Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ đã xuất hiện một số phương tiện chết máy do ngập nước. Ảnh: Việt Linh.
|
Một chiếc xe hơi không thể tiếp tục di chuyển qua đoạn đường ngập hơn nửa bánh xe. Đến 9h, các cơn mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực tại thủ đô khiến tình trạng ngập úng thêm trầm trọng. Ảnh: Việt Linh.
|
Trong sáng 7/10, nhiều công ty, cơ quan đã thông báo cho người lao động làm việc tại nhà do trời mưa lớn, phòng cảnh ngập, tắc đường hôm 30/9 lặp lại. Một số cửa hàng, quán ăn cũng cho biết tạm dừng kinh doanh, vận chuyển hàng trong sáng cùng ngày, chờ tới khi tình hình thời tiết ổn định hơn. Ảnh: Việt Linh.
|
Nhân viên công ty cấp thoát nước đã nhanh chóng có mặt tại một số tuyến đường ngập ở phường Cầu Giấy để ứng phó tình hình, hướng dẫn phương tiện không di chuyển vào điểm ngập. Ảnh: Việt Linh.
Người dân gặp nhiều khó khăn khi lội qua điểm ngập sâu để đến công sở trong sáng 7/10. Ảnh: Việt Linh.
|
Thời điểm 7h30, tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt, nhiều điểm ngập sâu lên đến 50 cm khiến tuyến đường này rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ, nhiều ôtô, xe máy không thể di chuyển. Ảnh: Việt Linh.
|
Người dân dắt xe qua đoạn ngập sâu trên đường Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Việt Linh.
|
Thời điểm 8h sáng mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống khu vực trung tâm Hà Nội, trời vẫn tối đen nhiều phương tiện phải bật đèn pha để di chuyển. Ảnh: Việt Linh.
|
Một chiếc ôtô bị chết máy trước giao lộ, mực nước đã ngập quá bánh xe. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa 6 giờ qua phổ biến từ 40 tới 80 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116 mm, trạm Thượng Cát 91 mm... Ảnh: Phạm Ngọc Linh.
|
Vào khoảng 8h30 sáng 7/10, đoạn đường Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến ách tắc do nhiều đoạn đường đã ngập sâu, khiến việc đi lại khó khăn. Hàng trăm phương tiện dừng lại ở khu vực đường chưa ngập nước, chần chừ di chuyển vì sợ xe chết máy. Ảnh: Phạm Ngọc Linh.
