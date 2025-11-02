Mưa lũ lịch sử gây nhiều thiệt hại, Bộ GD&ĐT ra công điện

Sở GD&ĐT các địa phương cần thống kê thiệt hại về người và của trong đợt lũ lịch sử và báo về UBND cấp tỉnh để khắc phục.

Đợt lũ lịch sử tại miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và của. Ảnh: Lê Quang Nhựt.

Bộ GD&ĐT mới ban hành công điện gửi các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Trung bộ.

Cụ thể, Bộ yêu cầu các địa phương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung bộ và công điện về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh tại khu vực Trung bộ, cụ thể như sau.

Thứ nhất là tập trung khắc phục hậu quả, phối hợp với ngành y tế khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ. Đồng thời, các địa phương cần đảm bảo an toàn trường học, vệ sinh môi trường trước khi đón học sinh trở lại trường.

Thứ hai là kiểm tra, rà soát các công trình có nguy cơ mất an toàn. Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương kiên quyết không sử dụng các công trình, phòng học, hạng mục không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ đổ, sập.

Trong thời gian này, ngành giáo dục cũng cần ưu tiên sửa chữa khẩn cấp các hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giáo viên, học sinh, cùng với đó là rà soát, kiểm tra tường rào, cổng trường, mái che, phòng ngừa sập tường, cây đổ…

Đặc biệt, bộ lưu ý các trường, điểm trường gần khu vực sông suối, khu vực ngập lụt, sạt lở đất để cảnh báo hoặc tạm dừng hoạt động nếu không đảm bảo an toàn.

Nhiệm vụ thứ ba là kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa cho các cơ sở bị thiệt hại; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho giáo viên, học sinh và gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Các Sở GD&ĐT cũng cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành trong công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Quan trọng hơn, Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố cần thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại đối với ngành giáo dục địa phương, tập trung vào các nội dung sau:

Thiệt hại về người: Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị thương vong (phân loại theo mức độ: tử vong, bị thương), kèm theo thông tin hỗ trợ ban đầu (nếu có).

Thiệt hại về cơ sở vật chất trường lớp học: Phân loại theo cấp học và loại hình giáo dục (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thống, đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục khác…), phân loại theo số lượng và ước tính giá trị thiệt hại.

Thiệt hại về sách giáo khoa: Phân loại theo bộ sách sử dụng, bao gồm: tên bộ sách, số lượng sách bị mất/hư hỏng theo môn học và lớp, ước tính giá trị thiệt hại…

Ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học: Nêu rõ số lượng các cơ sở giáo dục hiện cho học sinh nghỉ học, số lượng các cơ sở giáo dục cho học sinh đi học bình thường.

"Các địa phương cần liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ", Công điện của Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.