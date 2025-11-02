Mùa mưa chủ động phòng bệnh cảm cúm

Thời tiết thay đổi thất thường, mưa kéo dài, bệnh cảm cúm có nguy cơ lây lan và bùng phát rất cao. Đặc biệt, ở những nơi tập trung đông người, nguy cơ hình thành dịch càng lớn.

Bệnh cảm cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, có khả năng lây nhiễm cao từ người sang người.

Bệnh lây qua đường hô hấp do tiếp xúc với virus từ người bệnh thông qua dịch hắt hơi, sổ mũi trong khoảng thời gian từ 1 đến 7 ngày sau khi khởi phát bệnh.

Khi bị cảm cúm, người bệnh thường mệt mỏi, đau nhức cơ, đau đầu. Các biểu hiện kèm theo có thể gồm: sốt (trên 38 độ C), ho (ho khan hoặc ho có đờm), đau họng, chảy nước mắt, nước mũi.

Một số trường hợp có thể nôn hoặc buồn nôn. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể diễn biến nặng, gây viêm phổi, suy hô hấp và các biến chứng nguy hiểm khác.

Những ai dễ mắc cảm cúm?

Virus gây bệnh cảm cúm tồn tại trong cơ thể người bệnh và dễ dàng lây truyền cho người khác qua đường hô hấp. Khi người khỏe mạnh hít phải các giọt dịch chứa virus cúm trong không khí do người bệnh ho, hắt hơi phát tán, họ có thể nhiễm bệnh nhanh chóng.

Ngoài ra, việc tiếp xúc với các đồ vật bị nhiễm virus như bàn ghế, điện thoại, máy tính... rồi đưa tay lên mũi, miệng cũng là con đường khiến virus xâm nhập vào cơ thể.

Virus gây bệnh cảm cúm tồn tại trong cơ thể người bệnh và dễ dàng lây truyền cho người khác qua đường hô hấp.

Những đối tượng dễ mắc cảm cúm bao gồm: người già, trẻ em, người có sức đề kháng kém hoặc đang mắc bệnh mạn tính. Hệ miễn dịch yếu khiến cơ thể khó chống lại sự tấn công của virus.

Bên cạnh đó, các khu vực tập trung đông người như trường học, trung tâm thương mại, chợ,… là môi trường thuận lợi để virus cúm phát tán và lây lan nhanh.

Trong một năm, một người trưởng thành có thể mắc cảm cúm từ 2–4 lần, thường với các triệu chứng như đau họng, sốt, nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi, đau đầu, đau nhức toàn thân.

Do triệu chứng nhẹ và có thể tự khỏi, nhiều người thường chủ quan, không điều trị. Tuy nhiên, theo khuyến cáo y tế, nếu các triệu chứng kéo dài hoặc nặng lên, người bệnh cần uống thuốc và điều trị tích cực, tránh để xảy ra biến chứng nghiêm trọng.

Các biện pháp phòng chống cảm cúm

Cảm cúm là bệnh về đường hô hấp do virus gây ra, vì vậy cách tốt nhất để phòng bệnh là tăng cường hệ miễn dịch bằng việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và tập thể dục thường xuyên.

Người từ 6 tháng tuổi trở lên được khuyến nghị tiêm vaccine phòng cúm hàng năm. Phụ nữ có dự định mang thai cũng nên tiêm vaccine – đây là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh.

Ngoài ra, cần chú ý thực hiện tốt các nguyên tắc sau:

Tăng cường vệ sinh cá nhân

Thường xuyên rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước sạch, tránh chạm tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn vải hoặc khăn giấy; sau đó giặt sạch khăn hoặc vứt bỏ khăn giấy đúng nơi quy định. Không khạc nhổ bừa bãi để hạn chế lây lan mầm bệnh.

Hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh

Tránh tiếp xúc gần với người đang bị cảm cúm. Khi buộc phải tiếp xúc, cần đeo khẩu trang y tế đúng cách. Hạn chế tụ tập đông người, đặc biệt trong không gian kín, phòng nhỏ, kém thông gió.

Tăng cường sức khỏe và khả năng phòng bệnh

Hàng ngày nên sử dụng dung dịch sát khuẩn đường mũi, mắt bằng Natri clorid 0,9%, súc miệng bằng nước muối pha loãng tại nhà.

Giữ nơi ở, nơi làm việc, học tập thông thoáng, sạch sẽ, có đủ ánh sáng. Thường xuyên lau sàn nhà, tay nắm cửa, bề mặt đồ vật bằng dung dịch tẩy rửa như xà phòng, nước Javel hoặc cồn 70 độ.

Ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp tập thể dục đều đặn để nâng cao sức đề kháng, bảo vệ cơ thể.

Nếu có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng…, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm và liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, chăm sóc và hướng dẫn điều trị kịp thời.