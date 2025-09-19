Mua nhà ở TP.HCM, Hà Nội nhờ chiến lược 'tiền đẻ ra tiền'

Mua vàng được coi là kế hoạch tiết kiệm, đầu tư dài hạn và an toàn. Không ít người đã đến gần hơn với giấc mơ có nhà sau nhiều năm tích lũy.

Tháng 4 năm nay, chị Hoàng Vân (32 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội) quyết định "chốt lời" 8 cây vàng sau nhiều năm mua tích lũy, với giá hơn 115 triệu đồng/cây. Thu về hơn 900 triệu đồng, cộng với khoản tiết kiệm hơn 300 triệu, vợ chồng chị có đủ tài chính để xây căn nhà riêng đầu tiên sau thời gian sống chung nhà với bố mẹ chồng.

"Ban đầu, khi mua vàng, tôi chỉ coi nó là một kênh tiết kiệm. Mẹ ruột tôi vẫn thường bảo có tiền dư thì nên mua ít phân vàng cất đi, đỡ tiêu hoang và tiền không bị mất giá. Tôi không nghĩ một ngày có thể thu lời lớn như vậy. Nếu không, chắc phải mất mấy năm nữa chúng tôi mới trả xong nợ xây nhà", chị Vân bày tỏ.

Không riêng chị Hoàng Vân, nhiều người mua vàng để tiết kiệm, đầu tư dài hạn cũng vui mừng khi chứng kiến giá vàng tăng kỷ lục thời gian qua. Với lợi nhuận từ vàng, một số người đã đạt được ước mơ có căn nhà đầu tiên. Tuy nhiên, nhiều người nhận định đối với người có thu nhập trung bình, tích lũy vàng cần kế hoạch dài hạn, không phải dễ dàng để "chốt lời" trong thời gian ngắn.

Đến gần giấc mơ có nhà

Chị Hoàng Vân (nhân viên văn phòng) chia sẻ từ sau khi ra trường, chị đã bắt đầu thói quen mua vàng tiết kiệm. Tuy nhiên, với mức lương dưới 10 triệu đồng thời điểm đó, chị không thể mua nhiều, vài tháng mới sắm thêm nửa chỉ.

"Năm 2018, tôi kết hôn, gia đình hai bên mừng cưới 2 cây vàng và tôi giữ lại. Đến khoảng năm 2022-2023, thấy vàng có xu hướng tăng, tôi và chồng quyết định lấy hơn 200 triệu đồng tiết kiệm để mua thêm 4 cây vàng. Sau đó, vàng tăng quá cao và còn phải lo cho con nhỏ nên chúng tôi dừng đầu tư", chị Vân kể.

Chị thừa nhận việc thu lời lớn từ tích lũy vàng nhiều năm là một "vận may", xuất phát từ kiên trì và kỷ luật. Nhiều lần, khi vàng tăng vọt lên 70 triệu đồng, 90 triệu đồng và 100 triệu đồng, chị vẫn không bán vì tin rằng "càng giữ giá càng tăng". Đến khi có kế hoạch xây nhà trên mảnh đất được ông bà bên nội cho, vợ chồng chị mới bán vàng.

Ngọc Anh bắt đầu mua vàng tiết kiệm cách đây 2 năm. Ảnh: NVCC.

"Đầu tư vàng cần kế hoạch dài hạn" cũng là quan điểm của Ngọc Anh (29 tuổi, hiện làm việc tại TP.HCM). Với mức lương 20 triệu đồng/tháng, cô đã bắt đầu tích lũy mua vàng tiết kiệm suốt hơn hai năm qua, từ thời điểm vàng có giá khoảng 5 triệu đồng/chỉ.

"Năm 2023, tôi dồn gần 60 triệu đồng tiết kiệm để mua một cây vàng đầu tiên. Năm sau đó, giá tăng khá cao, tôi chỉ có thể tích lũy hàng tháng. Tôi rất vui khi đến hiện tại đã mua được 4 cây vàng. Nếu cứ gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi năm chỉ lãi vài ba triệu đồng, tôi thấy mua vàng vẫn có lợi hơn", cô chia sẻ.

Ngọc Anh hy vọng mua vàng tích lũy sẽ giúp cô phần nào về tài chính để mua được căn chung cư đầu tiên ở quê nhà Tây Ninh (Long An cũ) trong ít năm tới. Tuy nhiên, giá vàng vượt 120 triệu đồng/cây khiến cô khó mua thêm.

"Tôi may mắn có ba mẹ hỗ trợ. Từ cuối năm nay, tôi dự định chuyển từ TP.HCM về quê làm việc và đặt cọc mua nhà. Lúc đó tôi sẽ bán vàng và 'chốt lời'. Với căn hộ khoảng 1,5 tỷ đồng , ba mẹ nói cho tôi 700 triệu, phần còn lại tôi trả góp dần", Ngọc Anh chia sẻ.

Con đường dài hạn

Ngoài mua vàng tích lũy, nhiều người còn đầu tư các kênh khác nhau như chứng khoán, chứng chỉ quỹ để có thể gia tăng tài chính, đến gần hơn với giấc mơ có nhà. Tuy nhiên, việc đầu tư này đòi hỏi kiến thức và sự kiên nhẫn trong dài hạn.

Hải Đăng (sống tại TP.HCM) cho biết anh đã có nhà vào thời điểm cách đây 4 năm, một phần nhờ đầu tư lâu dài vào vàng.

Cuối năm 2021, Đăng mua một căn chung cư có giá 2,6 tỷ đồng tại phường An Khánh. Trong đó, 1 tỷ là tiền tiết kiệm từ lương có được trong suốt những năm sinh viên đi dạy thêm cho đến khi ra trường đi làm và vay người thân; 500 triệu là khoản tích luỹ nhờ đầu tư vàng trong 4 năm; 600 triệu còn lại là tiền vay ngân hàng.

"Thời điểm hiện tại tôi mong có thêm một căn nhà nữa nhưng điều này quá khó trong thị trường bất động sản biến động như bây giờ. Tôi đầu tư vào một số kênh khác, nhưng không có lãi", anh nói.

Ngoài vàng, đầu tư chứng khoán hay chứng chỉ quỹ là những con đường dài hạn nhiều người theo đuổi để tích lũy mua nhà. Ảnh: Phương Lâm.

Khoảng nửa năm trở lại đây, Đăng tạm dừng mua vàng tích trữ vì giá lên quá cao. Tính tới hiện tại, 1 cây vàng có giá hơn 130 triệu đồng, gấp 1,48 lần so với tháng 3. Thay vào đó, Đăng mua bạc để đầu tư. "Tôi mua bạc để tích trữ nhưng loạt cửa hàng báo phải chờ 1-2 tháng nữa mới có", anh chia sẻ.

Đăng dự định năm 2026 sẽ mua thêm một căn chung cư, rơi vào khoảng 4 tỷ đồng . Tuy nhiên, anh lên kế hoạch vay ngân hàng.

"Tôi vẫn đầu tư vào chứng khoán, nhưng mục tiêu dài hạn là 8-10 năm. Vàng tôi sẽ mua khi thị trường bình ổn giá trở lại. Hiện tại, tôi tập trung đầu tư vào gửi tiết kiệm ngân hàng 5%/năm và tích trữ bạc", anh cho biết.

Anh Phú Đoàn (sống tại TP.HCM) cũng từng đầu tư vào một số kênh khác ngoài tiết kiệm như vàng, chứng chỉ quỹ, chứng khoán để tích lũy thêm tiền mua nhà.

Anh Phú Đoàn đầu tư đa kênh trong dài hạn để tích lũy mua nhà. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, anh cho rằng đối với người mới bước vào đầu tư, việc đầu tư để sinh đủ tiền mua nhà trong thời gian ngắn thời điểm hiện tại gần như là bất khả thi, trừ khi rất may mắn.

Anh chia sẻ biết đến tài chính cá nhân từ năm 2022, sau khoảng thời gian tìm hiểu, anh đầu tư từ đầu năm 2023. Đây cũng là một điều may mắn vì nếu đầu tư sớm hơn vào 2022 thì đúng vào thời điểm thị trường đi xuống.

Đến thời điểm hiện tại, các danh mục đầu tư của anh Đoàn đều có lãi, và tăng trưởng khoảng 10-20% mỗi năm, tạm ổn với người mới bắt đầu. Phần tăng trưởng này vẫn để trong quỹ và tiếp tục mua nhiều hơn.

Về các kênh đầu tư, anh cho biết bản thân tìm hiểu qua sách báo, YouTube.

Để tích luỹ tiền, anh Đoàn áp dụng phương pháp DCA - đầu tư bằng cách phân chia nguồn vốn thành nhiều đợt nhỏ và đầu tư đều đặn theo thời gian (ví dụ hàng tuần, hàng tháng) thay vì đầu tư một lần với số tiền lớn.

"Đều đặn hàng tuần, tôi trích ra 2-3 triệu đồng để mua vào các chứng chỉ quỹ, không cần quan tâm giá lên hay xuống. Phương pháp này phù hợp với người không có nhiều thời gian tìm hiểu thị trường cũng như ngồi nhìn bảng điện tử, và cần đầu tư lâu dài, 3-5 năm hoặc lâu hơn", anh nói.

Anh Phú cũng nhận định sở dĩ DCA có hiệu quả là vì trong dài hạn, thị trường chắc chắn sẽ đi lên, nên dù mua giá cao hay thấp thì trung bình lại, sau một khoảng thời gian đủ dài thì khoản đầu tư chắc chắn sẽ sinh lãi.

"Trong tương lai nếu thị trường bất động sản có điều chỉnh và các khoản đầu tư tích lũy đủ một số tiền nhất định, tôi sẽ cân nhắc đến việc mua nhà", anh nói.