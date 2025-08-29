Mua ôtô nào chơi Lễ với 500 triệu đồng

Ngân sách 500 triệu đồng cho phép khách Việt lựa chọn nhiều mẫu xe ở các phân khúc khác nhau, từ xe xăng đến ôtô điện.

Thị trường xe Việt vẫn đang còn chỗ cho các mẫu xe giá rẻ. Xe xăng cỡ A, SUV đô thị hay loạt MPV cỡ nhỏ, ôtô điện là những phân khúc đang có các lựa chọn phù hợp ngân sách 500 triệu đồng của khách hàng.

Trong bài viết này, Tri Thức - Znews liệt kê một số lựa chọn ôtô đáng mua trong tầm giá 500 triệu đồng.

Xe xăng cỡ A - Hyundai Grand i10

Ở nhóm xe xăng gầm thấp cỡ A, Hyundai Grand i10 không phải là mẫu xe có giá rẻ nhất, nhưng lại là cái tên đa dạng nhất cả về phiên bản lẫn khoảng giá.

Hyundai Grand i10 hiện được phân phối tại Việt Nam với tổng cộng 6 phiên bản ở 2 biến thể khác nhau, giá bán từ 360 triệu đến 455 triệu đồng.

Hyundai Grand i10 đa dạng về phiên bản, có khoảng giá trải rộng. Ảnh: TC Motor.

Kích thước nhỏ gọn với chiều dài 3.815 mm (bản hatchback) và 3.995 mm (bản sedan) cho phép Hyundai Grand i10 vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị.

Cả 2 biến thể Hyundai Grand i10 đều được trang bị động cơ Kappa dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Tùy phiên bản, Hyundai Grand i10 sử dụng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Phiên bản cao cấp nhất ở từng biến thể Hyundai Grand i10 được trang bị đèn halogen projector, camera lùi, cân bằng điện tử, cảm biến áp suất lốp và kiểm soát hành trình.

Trong nhóm xe xăng cỡ A gầm thấp, Hyundai Grand i10 đang là cái tên bán chạy nhất. Doanh số sau 7 tháng của Grand i10 đạt 1.857 xe, trội hơn các đối thủ Toyota Wigo (1.377 xe) và Kia Morning (181 xe).

Toyota Wigo hiện có duy nhất bản G với giá 405 triệu đồng. Kia Morning có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 349 triệu và 424 triệu đồng.

SUV chạy xăng cỡ A - Hyundai Venue

Trong nhóm SUV chạy xăng cỡ A tại Việt Nam, Kia Sonet đang là cái tên bán chạy nhất. Tuy nhiên giống với Toyota Raize (510 triệu đồng), toàn bộ phiên bản Kia Sonet đều có giá trên 500 triệu đồng.

Phân khúc này chỉ duy nhất Hyundai Venue còn sở hữu giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng, trong đó phiên bản Tiêu chuẩn hiện niêm yết ở mức 499 triệu đồng.

Hyundai Venue là SUV chạy xăng cỡ A duy nhất còn giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng. Ảnh: TC Motor.

Chiều dài Hyundai Venue tương đồng biến thể sedan của Hyundai Grand i10, đạt 3.995 mm. Chiều rộng và cao của SUV cỡ A này lần lượt 1.770 mm và 1.645 mm, chiều dài cơ sở 2.500 mm.

Tương tự Toyota Raize, Hyundai Venue được lắp động cơ tăng áp dung tích 1.0L. Thiết lập này sản sinh công suất tối đa 120 mã lực, mô-men xoắn cực đại 172 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Phiên bản Tiêu chuẩn Hyundai Venue trang bị đèn halogen projector, vô lăng không bọc da, ghế nỉ. Xe cũng không có cửa sổ trời, giá nóc, điều hòa tự động, tính năng giới hạn tốc độ hay điều khiển hành trình.

Nhìn chung, Hyundai Venue bản Tiêu chuẩn là lựa chọn phù hợp cho nhóm khách hàng thích xe xăng nhỏ gọn nhưng ưa chuộng gầm cao, giá bán rẻ. Sau 7 tháng, Hyundai Venue ghi nhận doanh số 1.405 xe, xếp sau Toyota Raize (1.947 xe) và Kia Sonet (2.895 xe).

SUV chạy xăng cỡ B - Omoda C5

Phiên bản Luxury của Omoda C5 ra mắt sau, có giá niêm yết 539 triệu đồng nhưng hiện được hưởng ưu đãi, giảm xuống còn 485 triệu đồng ở một số đại lý.

Nhờ ưu đãi, Omoda C5 Luxury trở thành SUV cỡ B hiếm hoi sở hữu giá bán khá cạnh tranh so với nhóm SUV chạy xăng cỡ A.

Các kích thước dài x rộng x cao của Omoda C5 lần lượt 4.400 x 1.830 x 1.588 mm, chiều dài cơ sở 2.630 mm. Ở bản Luxury, cụm đèn pha là loại halogen projector, vẫn có tính năng bật tắt tự động.

Omoda C5 Luxury có giá bán sau ưu đãi rẻ hơn nhiều SUV cỡ A. Ảnh: Phúc Hậu.

Bên trong khoang lái, Omoda C5 sử dụng cần số truyền thống dạng thẳng thay vì cần số điện tử như 2 phiên bản cao hơn. Phanh tay điện tử, tính năng Auto Hold vẫn xuất hiện. Bộ ghế ngồi bọc da pha nỉ. Ghế lái và ghế phụ chỉnh cơ toàn bộ.

Omoda C5 Luxury sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, cung cấp công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước.

Tương tự nhiều hãng xe Trung Quốc khác, Omoda không công khai doanh số tại Việt Nam. Giá bán rẻ nhất phân khúc có thể là một trong những lợi thế của Omoda C5 Luxury, nhưng mẫu xe này vẫn được cho là không dễ cạnh tranh với khoảng 20 cái tên còn lại trong nhóm SUV cỡ B/B+.

Sedan cỡ B

Gần như toàn bộ đại diện trong phân khúc sedan cỡ B đều có giá bán dưới 500 triệu đồng. Ngay cả Honda City thuộc nhóm "đắt đỏ" nhất cũng sở hữu phiên bản G, hiện có giá 499 triệu đồng.

Toyota Vios đang là cái tên bán chạy nhất phân khúc với 6.478 xe sau 7 tháng. Các phiên bản E của Toyota Vios hiện có giá 458 triệu và 488 triệu đồng.

Hyundai Accent cũng sở hữu 2 phiên bản dưới 500 triệu đồng, gồm 1.5 MT (439 triệu đồng) và 1.5 AT (489 triệu đồng).

Nhóm sedan cỡ B có nhiều lựa chọn phù hợp ngân sách 500 triệu đồng. Ảnh: TMV, TC Motor, HVN, MMV.

Mazda2 hiện có 3 phiên bản sở hữu giá bán dưới 500 triệu đồng, gồm 1.5L AT (418 triệu đồng), 1.5L Deluxe (459 triệu đồng) và 1.5L Luxury (494 triệu đồng).

Ba phiên bản Mitsubishi Attrage tại Việt Nam có giá dao động 380-490 triệu đồng, tương tự Kia Soluto khi giá bán của mẫu sedan này nằm trong khoảng 386-422 triệu đồng.

Nhìn chung, sedan cỡ B vẫn là một lựa chọn lý tưởng cho khách Việt, giá bán dễ tiếp cận, phù hợp cho phục vụ gia đình và cả kinh doanh dịch vụ vận tải.

MPV cỡ nhỏ - Hyundai Stargazer

Phiên bản Tiêu chuẩn là lựa chọn duy nhất của mẫu MPV cỡ nhỏ này có giá dưới 500 triệu đồng. Hiện, Stargazer Tiêu chuẩn được niêm yết ở mức 489 triệu đồng, rẻ nhất trong phân khúc.

Hyundai Stargazer bản Tiêu chuẩn là lựa chọn rẻ nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ. Ảnh: TC Motor.

Để có giá bán rẻ, Hyundai Stargazer bản Tiêu chuẩn bị lược bỏ nhiều tính năng và trang bị. Xe sử dụng đèn pha halogen không có bật tắt tự động, không có màn hình giải trí trung tâm, không có camera lùi và cũng không được trang bị các tính năng an toàn của gói Hyundai SmartSense.

Động cơ trên Hyundai Stargazer là loại Smartstream dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Xe sử dung hộp số vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước.

Nhìn chung, Hyundai Stargazer bản Tiêu chuẩn phù hợp hơn cho khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, thay vì là lựa chọn phục vụ gia đình.

Ôtô điện cỡ nhỏ - VinFast và Wuling

Phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam được "khai phá" bởi Wuling Mini EV và trở nên phổ biến nhờ VinFast VF 3. Hiện, Wuling Mini EV có giá khởi điểm 197 triệu đồng, còn VinFast VF 3 được bán với giá 299 triệu đồng.

Từ đầu năm, VinFast VF 3 đã bán được 26.223 xe cho khách Việt. Mẫu xe điện cỡ nhỏ đang trên đường trở thành ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025.

VinFast VF 3 cùng với Wuling Mini EV là các đại diện trong nhóm ôtô điện đô thị cỡ nhỏ. Ảnh: VinFast, TMT Motors.

Từng là mẫu xe nhỏ nhất và rẻ nhất trong danh mục ôtô điện VinFast, VF 3 hiện đã phải nhường lại danh hiệu này cho Minio Green. Thông báo gần nhất của VinFast cho biết mẫu xe điện 269 triệu đồng cần thêm thời gian để hoàn thiện, sẽ chính thức bàn giao đến khách hàng vào tháng 12.

Thương hiệu Wuling cũng ra mắt thêm ôtô điện tại Việt Nam vào cuối năm ngoái. Wuling Bingo hiện được bán với 2 phiên bản, giá bán lần lượt 399 triệu và 469 triệu đồng.

So với xe xăng cùng cỡ, ôtô điện có lợi thế hơn về chi phí sử dụng. Riêng với ôtô điện VinFast, khách hàng còn đang được sạc miễn phí tại mạng lưới sạc công cộng V-GREEN, cho phép sử dụng xe với chi phí gần như bằng không.

Ôtô điện ở Việt Nam còn đang được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ, bất kể nguồn gốc nhập khẩu hay lắp ráp. Những chính sách hỗ trợ đang giúp người dùng quan tâm nhiều hơn đến ôtô điện, phục vụ mục tiêu chuyển đổi giao thông xanh.