Mùa tằm nhả tơ gây sửng sốt ở Hưng Yên

Đầu tháng 8, bác sĩ Nguyễn Trọng Cung (33 tuổi) đến ngôi làng trồng dâu, nuôi tằm truyền thống ở xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên (xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ). Anh biết về làng nghề này từ lâu, nhưng do khoảng cách khá xa nên chưa từng ghé.

Hiện toàn xã Vũ Tiên có hơn 1.200 hộ nuôi tằm với tổng diện tích gần 260 ha dâu. Mùa tằm bắt đầu từ tháng 4 đến giữa tháng 11, trùng với mùa cây dâu sinh trưởng mạnh và cho nhiều lá.

Trong những ngày hè nóng nực, người nông dân nuôi tằm trong buồng có lắp điều hòa với mức nhiệt khoảng 20-25 độ C và độ ẩm 60-65%.

Bác sĩ Trọng Cung cho biết người dân chủ yếu nuôi tằm đến khi nhả tơ thì đem bán, không còn khâu kéo tơ, dệt lụa như trước.

Nghề nuôi tằm được nhận xét "rất cực", đúng như câu tục ngữ "nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng". Mỗi ngày, người nuôi phải cho tằm ăn 4-5 bữa (tùy mùa sẽ có bữa ăn phù hợp) chia theo cữ sáng, trưa, chiều, tối và đêm. Khi tằm chuẩn bị làm kén, họ phải đặt một khung gỗ chia thành các ô nhỏ để tằm leo lên làm kén, thỉnh thoảng phải kiểm tra nhặt những con tằm bị rớt ra cho lại vào khung.

Sau khi tằm hình thành kén, người nuôi sẽ nhặt kén để xuất bán. Cả làng đều làm nghề trồng dâu, nuôi tằm nhưng không còn công đoạn ươm tơ, dệt lụa. Trọng Cung chỉ kịp ghi lại cảnh tằm nhả tơ, kéo kén nên vẫn còn chút tiếc nuối.

Trong chuyến đi, khoảnh khắc anh nhớ nhất là khi bà cụ ngồi bên cửa sổ, bếp nước vừa đun, ánh chiều xuyên qua ô cửa tạo thành những vệt sáng đẹp mắt. "Điều này gợi nhớ về ngày xưa, khi quê tôi ở Quỳnh Phụ cũng nuôi tằm trồng dâu", anh nói với Tri Thức - Znews.

Trọng Cung mới bắt đầu chụp các làng nghề Việt Nam, trước đây anh chủ yếu "săn" núi và phong cảnh. Bộ ảnh làng nuôi tằm ở Vũ Tiên là dự án thứ 3, sau làng làm bánh đa sợi tỉnh Thái Bình (cũ) và làng ngói âm dương Bắc Sơn.

Anh mong muốn thế hệ sau biết rằng vẫn còn tồn tại những làng nghề thủ công đặc trưng vùng đồng bằng sông Hồng dù tương lai rất mong manh. "Ở đây chỉ còn người trung tuổi gắn bó, lớp trẻ đi làm công ty hoặc xa quê kiếm sống. Nghề nuôi tằm vất vả, lợi nhuận thấp, có thể sẽ biến mất", anh nói.

Mấy năm gần đây, người dân Vũ Tiên không chỉ nuôi tằm mà còn liên kết với doanh nghiệp để đón khách du lịch trong và ngoài nước.

Theo Trọng Cung, làng nghề nuôi tằm Vũ Tiên có tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm. Du khách có thể hái lá dâu cho tằm ăn, tìm hiểu về cây dâu vừa là vị thuốc vừa có giá trị kinh tế. "Chủ nhà bảo mỗi năm họ bán và xuất đi Hà Nội vài tấn quả dâu. Khách nước ngoài cũng rất thích những trải nghiệm thủ công như thế này", anh nói.

