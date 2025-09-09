Mùa tựu trường trọn vẹn hơn nhờ combo tiếp sức cho bé

Ngày tựu trường luôn là khoảnh khắc đặc biệt với ”thành viên nhí”. Bằng việc chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng và hành trang học tập, cha mẹ sẽ giúp con khởi đầu năm học trọn vẹn, tự tin.

Mùa tựu trường luôn mang đến nhiều cảm xúc: Trẻ thì háo hức gặp lại bạn bè, còn phụ huynh - trong vai trò “hậu cần”, lại tất bật chuẩn bị mọi đồ dùng học tập để con có khởi đầu suôn sẻ. Sau kỳ nghỉ hè dài, nhiều bé chưa kịp thích nghi với nề nếp học tập mới, dễ mệt mỏi và thiếu tập trung. Đây cũng là thời điểm cha mẹ cần quan tâm hơn đến dinh dưỡng để con bước vào năm học mới thật sung sức.

Smart Choice đồng hành cùng phụ huynh trong mùa tựu trường với 5 gợi ý “must have” và loạt deal hời trên sàn thương mại điện tử.

Sữa bột pha sẵn GrowPLUS+

Giá từ 443.000 đồng

Đầu năm học, khi lịch học dày hơn, nhiều phụ huynh nhận thấy con ăn uống kém, về lâu dài có thể dẫn đến nguy cơ thiếu chất, thậm chí suy dinh dưỡng.

Với trẻ đang cần bổ sung sản phẩm cao năng lượng, Sữa GrowPLUS+ là lựa chọn đáng cân nhắc bởi dồi dào đạm whey dễ hấp thu cùng sắt, kẽm và vitamin D3 - các vi chất giúp trẻ cải thiện cân nặng, chiều cao và tăng sức đề kháng. Trong mùa tựu trường, sản phẩm được ưu đãi giảm 24%, kèm ưu đãi freeship và voucher hấp dẫn, giúp cha mẹ vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiếp thêm sức khỏe cho con vững vàng cả năm học.

Sữa pha sẵn Nestlé NANGrow

Giá từ 369.000 đồng

Nếu ưu tiên chọn sữa chứa nhiều dưỡng chất tốt cho trí não, cha mẹ có thể “chốt đơn” Nestlé NANGrow. Bên cạnh DHA tốt cho trí não, sữa NANGrow chứa dồi dào canxi và vitamin K2 hỗ trợ tăng cường chiều cao, chất xơ hòa tan FOS hỗ trợ tiêu hóa. Nhờ công thức “sữa mát”, sản phẩm hỗ trợ hạn chế tình trạng táo bón - vấn đề trẻ dễ gặp khi thay đổi nếp sinh hoạt sau hè.

Nestlé NANGrow có thể dùng kèm bữa sáng giúp tăng cường dinh dưỡng, hoặc dùng như bữa phụ để tiếp sức để con vui chơi và học tập suốt ngày dài. Tranh thủ chương trình “Lazada 9.9 Siêu Sale Chính Hãng”, cha mẹ có thể chốt đơn 1 thùng sữa để được tặng 1 thùng cùng loại, đảm bảo mua sắm tiết kiệm hơn bao giờ hết..

Sữa pha sẵn Abbott Grow

Giá từ 509.000 đồng

Bước vào năm học, trẻ thường phải học cả ngày và tham gia thêm lớp kỹ năng buổi chiều, do đó cần thể lực bền bỉ. Hộp sữa Abbott Grow nhỏ gọn là trợ thủ giúp con nạp năng lượng tức thì.

Công thức giàu đạm, canxi, vitamin nhóm B và lysine giúp trẻ duy trì thể lực ổn định, không bị uể oải trong lịch trình học tập và vận động dày đặc, đặc biệt vào giờ học cuối ngày - khi cơ thể “cạn” năng lượng. Hiện sản phẩm được ưu đãi giảm giá kèm khuyến mại mua 1 thùng giảm 20.000 đồng, trở thành lựa chọn kinh tế cho nhiều gia đình.

Sữa Dutch Lady không đường

Giá từ 315.000 đồng

Trở lại trường lớp, trẻ dễ bị cuốn hút bởi đồ uống, nước ngọt, đồ ăn vặt bán quanh cổng trường. Đây là nỗi lo chung của nhiều phụ huynh, bởi thói quen tiêu thụ đồ uống nhiều đường, ít dinh dưỡng, khiến trẻ đối mặt nguy cơ sâu răng, thậm chí béo phì.

Sữa Dutch Lady không đường, giàu canxi và vitamin D giúp hệ xương chắc khỏe, đồng thời giúp trẻ hình thành thói quen dinh dưỡng lành mạnh. Mùa tựu trường, sản phẩm được ưu đãi giảm đến 17% cùng voucher 10% cho đơn từ 349.000 đồng. Đây là cơ hội để cha mẹ “dự trữ” sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, an toàn cho con suốt học kỳ.

Combo 20 cuốn vở học sinh

Giá từ 83.000 đồng

Bên cạnh hành trang sức khỏe, việc chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cũng giúp con thêm hứng khởi khi đến lớp. Combo 20 cuốn vở 5 ô ly là món quà học tập mà cha mẹ có thể dành tặng con dịp đầu năm. Việc mua theo combo cũng giúp phụ huynh yên tâm, không lo tốn thời gian mua sắm lẻ khi con hết vở.

Cha mẹ có thể nhanh tay “chốt đơn” combo này với giá giảm đến 53%, kèm voucher 25.000 đồng cho đơn từ 99.000 đồng hoặc 50.000 đồng cho đơn từ 250.000 đồng. Đây chắc chắn là giải pháp kinh tế nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để bé khởi đầu năm học đầy hứng khởi.

Năm học mới không chỉ đánh dấu chặng đường trưởng thành của con mà còn là hành trình gắn bó, đồng hành của cha mẹ. Việc chuẩn bị chu đáo từ dinh dưỡng đến đồ dùng học tập là cách phụ huynh gửi gắm sự quan tâm và sát cánh cùng con.

Với 5 lựa chọn tiện lợi kèm ưu đãi hấp dẫn trên Lazada, phụ huynh vừa tiết kiệm chi phí, vừa yên tâm mua sắm sản phẩm chính hãng, giúp con tự tin, khỏe mạnh và sẵn sàng chinh phục những nấc thang mới trên con đường học vấn.