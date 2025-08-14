Mua vàng dự trữ, hoãn sinh bé thứ 2 để cho con học trường tư

Trong khi chị Mai Liên mua vàng, đầu tư cổ phiếu để xây quỹ học tập cho con, chị Thúy Hường lại sẵn sàng hoãn kế hoạch sinh bé thứ hai để tập trung cho con đầu học trường tư.

Vợ chồng chị Hường (Hà Nội) hoãn kế hoạch sinh bé thứ hai để tập trung đầu tư cho bé lớn. Ảnh: NVCC.

“Vợ chồng tôi đặt mục tiêu mỗi năm mua một cây vàng, đầu tư một mã cổ phiếu trong 2-3 năm để làm quỹ riêng cho việc học của con”, chị Mai Liên (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Xác định cho hai con học trường tư thục từ mẫu giáo đến hết tiểu học, nói với Tri Thức - Znews, chị Liên khẳng định việc xây dựng một quỹ tài chính từ sớm là điều quan trọng để việc học của con không “đứt gánh giữa đường”.

Tham khảo chuyên gia tài chính trước khi chi 300 triệu tiền học

Trước đây, như nhiều phụ huynh khác, chị Mai Liên từng dự định chỉ cho con học trường công lập để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, khi con bước vào độ tuổi đến trường, nhìn bạn bè, đồng nghiệp cho con học ở trường tư thục với nhiều hoạt động hấp dẫn, chị bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

Mục tiêu của chị là con phải có môi trường học tập trải nghiệm và cá nhân hóa, cùng với đó là tiếp cận sớm với ngoại ngữ mà không cần đi học thêm. Với các yêu cầu này, chị Liên đánh giá trường tư thục sẽ đáp ứng tốt hơn so với trường công.

Cứ ba tháng, chị Liên sẽ đóng học phí cho con một lần. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, thời điểm ba năm về trước, tài chính là bài toán vợ chồng chị phải cân nhắc rất nhiều. Hàng tháng, chị phải trả góp một khoản lớn tiền nhà, hai vợ chồng cũng có kế hoạch sinh con thứ hai nên phải tính toán dòng tiền.

“Tôi phải tìm chuyên gia tài chính cá nhân để tham khảo. Khi nhận được câu trả lời tài chính ở mức độ an toàn, tôi mới quyết định đầu tư cho con”, chị Liên kể hiện tại, mỗi năm, hai vợ chồng chi khoảng 300 triệu đồng cho hai con học mẫu giáo tư thục.

Giống như chị Liên, năm học tới, chị Thúy Hường (29 tuổi, Hà Nội) cũng quyết chuyển con từ trường công sang trường tư sau vài năm nghĩ “trường tư đắt đỏ, lãng phí”.

Thu nhập hai vợ chồng 45-50 triệu đồng/tháng. Nếu học trường công, chị Hường nói chỉ mất khoảng 2,5 triệu đồng chi phí. Song, khi chuyển sang trường tư, con số này tăng lên 8 triệu đồng, chiếm khoảng 20% thu nhập.

Chia sẻ về lý do, người mẹ nói khi lên 3 tuổi, con bắt đầu phát triển mạnh mẽ về nhận thức và ngôn ngữ. Mẹ cũng mong con có môi trường phát huy thế mạnh, tập trung cá nhân hóa trong học tập. Những điều này, chị đánh giá trường công vẫn chưa đáp ứng được như kỳ vọng.

Chính vì không muốn bỏ lỡ giai đoạn vàng của con, hai vợ chồng sẵn sàng hoãn lại nhiều kế hoạch để đầu tư cho giáo dục.

“Ở trường mới, con được tham gia hoạt động đa dạng, học toán tư duy, hoạt động sáng tạo, được tiếp thu ngôn ngữ và cách phát âm chuẩn chỉnh ngay từ nhỏ. Sau này, khi lên lớp 1, nếu buộc phải chuyển về trường công, bố mẹ cũng yên tâm vì có nền tảng vững từ mầm non”, chị Hường phân tích.

Tìm cách để đi đường dài

Quyết định chuyển con từ trường công sang trường tư đã thay đổi toàn bộ kế hoạch tài chính của gia đình chị Liên và chị Hường. Từ việc mua sắm, chi tiêu cho đến tích lũy lâu dài, tất cả đều phải dồn ưu tiên cho việc học của các con.

“Ngôi trường mới đắt gấp nhiều lần, đồng nghĩa bố mẹ phải cày cuốc nhiều hơn, thậm chí tạm hoãn kế hoạch sinh em bé tiếp theo”, chị Hường nói.

Ban đầu, hai vợ chồng chị dự tính sinh con thứ hai ngay trong năm nay. Tuy nhiên, để tập trung hoàn toàn cho bé lớn, chị quyết định hoãn lại, ít nhất đến khi con 5 tuổi.

Cùng với đó, chị cũng hoãn kế hoạch mua nhà. Sắp tới, chồng chị cũng chuyển việc để tăng thu nhập, tạo nguồn tài chính ổn định dù công việc mới sẽ vất vả hơn.

“Vợ chồng tôi xác định không biết bao giờ mới mua được nhà nếu chỉ tích lũy đơn thuần, trong khi giai đoạn vàng của con có hạn, nên quyết tâm đầu tư”, người mẹ chia sẻ.

Trong khi đó, vợ chồng chị Mai Liên đã bắt đầu xây dựng quỹ học tập từ khi chưa có con và duy trì đến hiện tại. Mỗi tháng, chị trích ra một khoản, chia vào các kênh đầu tư như mua vàng, gửi ngân hàng, mua cổ phiếu… Các khoản này sẽ đầu tư dài hạn, an toàn, ít rủi ro và để dành riêng cho các con.

“Dù có công việc hay vấn đề gì, vợ chồng tôi cũng hạn chế dùng khoản đó. Hoặc nếu có dùng, tôi sẽ cố gắng hoàn lại sớm nhất có thể”, chị Liên chia sẻ.

Ngoài xây quỹ, hai vợ chồng cũng tính đến các rủi ro và những kế hoạch ngoài dự tính. Trong trường hợp xấu nhất, như bố mẹ mất việc, tài chính suy giảm, vợ chồng chị sẽ chuyển hai con về các trường công chất lượng tốt.

Phụ huynh cho rằng yếu tố tài chính chỉ chi phối 50% trong quyết định cho con học trường tư. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Tài chính chỉ chiếm 50% khi chọn trường cho con

Dù chi phí học trường tư đắt đỏ, song chị Mai Liên cho rằng quyết định học trường nào không đơn thuần là vấn đề tài chính.

Theo chị, học phí trường tư, trường quốc tế không rẻ. Phụ huynh chi trung bình trên 10 triệu đồng/tháng là bình thường. Vì vậy, khả năng chi trả đường dài thường là yếu tố phụ huynh phải tính đến đầu tiên.

Tuy nhiên, yếu tố này không phải lúc nào cũng đúng. Có những gia đình rất khá giả nhưng vẫn chọn trường công, và ngược lại, nhiều người thu nhập trung bình vẫn cố gắng cho con học trường tư. Vì vậy, yếu tố tài chính chỉ chiếm khoảng 50% quyết định cuối cùng.

Quan điểm của bố mẹ là một yếu tố quan trọng khác, chiếm khoảng 30% trong quyết định. Mỗi gia đình có một cách nhìn khác nhau về giáo dục và tương lai của con.

Phụ huynh thích trường tư, quốc tế thường mong muốn con được tôn trọng cá tính, phát triển theo hướng cá nhân hóa và có nền tảng vững chắc để du học sau này.

Một số phụ huynh lại cho rằng việc chi quá nhiều tiền cho giáo dục ở những đô thị phát triển là không cần thiết. Họ muốn con được rèn luyện trong môi trường truyền thống, học hỏi những giá trị văn hóa Việt Nam và phát triển tính tự lập.

Hơn nữa, chương trình học của trường công đã được nghiên cứu và thử nghiệm đủ lâu, trong khi một số trường tư vẫn còn khá mới mẻ.

“Nhìn chung, điều này phụ thuộc vào quan điểm sống, giáo dục, các định hướng cho con của từng gia đình”, chị Hường phân tích.

Cuối cùng, mức độ chịu chi của bố mẹ cũng là một yếu tố then chốt, xuất phát từ hai yếu tố trên và chiếm 20% quyết định. Một số gia đình sẵn sàng dành 30-40% thu nhập để đầu tư cho con, trong khi nhiều người khác lại không dám vì lo ngại ảnh hưởng đến những mục tiêu tài chính khác.

“Như vậy, dù là trường công hay trường tư, điều quan trọng nhất vẫn là sự cân nhắc kỹ lưỡng và nỗ lực của bố mẹ để con phát triển tốt nhất”, chị Hường chia sẻ.